«Почувствовать себя взрослым». С какого возраста дети могут самостоятельно работать и на каких условиях?
Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:
Есть интересная трудовая занятость ребят. Потому что это время, когда ребята могут попробовать, как заработать свои первые деньги. Лагеря труда и отдыха – это как раз вид оздоровительных лагерей, то временная трудовая занятость – в этом году более 5 000 ребят у нас будет охвачено в столице проектами временной трудовой занятости. Конечно, организаторы этой формы занятости детей разрабатывали свои проекты. Более 200 проектов сегодня одобрено службами по труду, занятости и социальной защите. Сегодня они [дети – прим. ред.] смогут попробовать себя на службах Зеленстроя, ЖКХ, в Минском зоопарке. Первые деньги можно здесь получить.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Способ разнообразить летний досуг – это найти подработку на лето. Есть такая возможность для детей всех возрастов. Первый трудовой опыт – это отличный способ почувствовать себя взрослым и самостоятельно заработать свои первые деньги, а главное – потратить их потом на то, что хочется.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Алена, с какого возраста дети уже могут самостоятельно работать?
Алена Докукина, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:
Правовое поле создано таким образом, что наши ребята могут работать уже с 14 лет. Есть, конечно, оговорка и особенности. В чем они заключаются? С 14 до 16 лет должны быть письменные разрешения одного из родителей либо попечителей. Понимаем, что уже чуть-чуть старше когда дети становятся – это с 16 до 18 лет – то такого разрешения уже не требуется. Есть некоторые особенности по работе этих деток, потому что, в отличие от взрослых, у них сокращенный рабочий день и, соответственно, сокращенная рабочая неделя. Летняя занятость на то и летняя – приходится на период, когда у деток каникулы. Для деток с 14 до 16 лет продолжительность рабочей недели не должна превышать 23 часа. Для тех, кто постарше – это 16-18 лет, работают чуть-чуть больше – уже 35 часов в неделю. Мы понимаем, что летняя занятость – это наиболее массово, когда дети прибегают к подработке и возможности заработать свои первые денежки.
Вообще, временная занятость организована в течение всего года. Она востребована этими молодыми людьми. Даже сейчас, в свободное от учебы время, такая возможность есть у ребят.
Наталья Надольская:
Самый главный вопрос – кем могут работать школьники? Какие есть вакансии?
Алена Докукина:
Широкая сфера занятости. Могут работать курьерами, продавцами. Также мы тесно сотрудничаем с учреждениями образования. Они могут в учреждениях образования заниматься какими-то легкими видами ремонтных работ – это благоустройство классов, учебных аудиторий, также озеленение территории. Они изготавливают мягкую игрушку и сувенирную продукцию. Сфера очень большая.
Юлия Самусенко:
Не менее важный вопрос – на какую зарплату могут рассчитывать подростки?
Алена Докукина:
Зарплата зависит от той нормы выработки, которая установлена и, конечно, объем работ. Дополнительно наниматель может установить доплату при необходимости. Но нужно понимать, так как у деток хотя и сокращенный период времени работы, в отличие от взрослых, они заработную плату получат в полном размере.
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