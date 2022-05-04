«Почувствовать себя взрослым». С какого возраста дети могут самостоятельно работать и на каких условиях?

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Есть интересная трудовая занятость ребят. Потому что это время, когда ребята могут попробовать, как заработать свои первые деньги. Лагеря труда и отдыха – это как раз вид оздоровительных лагерей, то временная трудовая занятость – в этом году более 5 000 ребят у нас будет охвачено в столице проектами временной трудовой занятости. Конечно, организаторы этой формы занятости детей разрабатывали свои проекты. Более 200 проектов сегодня одобрено службами по труду, занятости и социальной защите. Сегодня они [дети – прим. ред.] смогут попробовать себя на службах Зеленстроя, ЖКХ, в Минском зоопарке. Первые деньги можно здесь получить. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Способ разнообразить летний досуг – это найти подработку на лето. Есть такая возможность для детей всех возрастов. Первый трудовой опыт – это отличный способ почувствовать себя взрослым и самостоятельно заработать свои первые деньги, а главное – потратить их потом на то, что хочется. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Алена, с какого возраста дети уже могут самостоятельно работать?

Алена Докукина, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты:

Правовое поле создано таким образом, что наши ребята могут работать уже с 14 лет. Есть, конечно, оговорка и особенности. В чем они заключаются? С 14 до 16 лет должны быть письменные разрешения одного из родителей либо попечителей. Понимаем, что уже чуть-чуть старше когда дети становятся – это с 16 до 18 лет – то такого разрешения уже не требуется. Есть некоторые особенности по работе этих деток, потому что, в отличие от взрослых, у них сокращенный рабочий день и, соответственно, сокращенная рабочая неделя. Летняя занятость на то и летняя – приходится на период, когда у деток каникулы. Для деток с 14 до 16 лет продолжительность рабочей недели не должна превышать 23 часа. Для тех, кто постарше – это 16-18 лет, работают чуть-чуть больше – уже 35 часов в неделю. Мы понимаем, что летняя занятость – это наиболее массово, когда дети прибегают к подработке и возможности заработать свои первые денежки. Вообще, временная занятость организована в течение всего года. Она востребована этими молодыми людьми. Даже сейчас, в свободное от учебы время, такая возможность есть у ребят.