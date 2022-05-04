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В Минске пройдёт акция «Отправь весточку ветерану»

04 мая 2022 17:21
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Новости Беларуси. В преддверии Дня Победы каждый может отправить открытку с поздравлением ветерану Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске пройдёт акция «Отправь весточку ветерану»-1

Почта традиционно организует акцию «Отправь весточку ветерану». Открытку с поздравлением доставят бесплатно в любую точку Беларуси. В Минске локацией проведения традиционно станет Главпочтамт. В нем всех желающих написать поздравление от руки ждут 6 и 9 мая.  

# Ветеран войны # общество # Фотофакт

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