Стараемся, чтобы находились в лагере. Как планирует летние каникулы белоруска, в семье которой девять детей?

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вопрос у меня как многодетной мамы к многодетной маме. Наталья, я знаю, что у вас девять детей, вы пришли с тремя. Для вас вопрос, чем будут заниматься дети во время летних каникул, когда стоит наиболее остро? Когда вы начинаете об этом задумываться? В этом году уже приняли какие-то решения?
Наталья Пахомова, многодетная мама:
Да, у нас уже все решено. Мы начинаем задумываться, когда начинается, в принципе, новый год. Идет уже планирование летнего отдыха, оздоровления, кто в какие лагеря, санатории. Потому что с нашей работой, так как я родитель-воспитатель, у нас отпуск 56 дней. Мы стараемся его скомпоновать так, чтобы дети в это время находились в лагере.
Наталья Надольская:
Мне кажется, у вас есть какая-то в компьютере таблица Excel, потому что планировать отдых девятерых детей – где, кто, в какой месяц будет находиться.
Наталья Пахомова:
Нет, у меня блокнот.
Наталья Надольская:
Структурировано в блокноте.
«Нуждаются в получении путевки» Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребенка в летний лагерь – подробнее здесь.