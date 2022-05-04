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Стараемся, чтобы находились в лагере. Как планирует летние каникулы белоруска, в семье которой девять детей?

04 мая 2022 15:28
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Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Вопрос у меня как многодетной мамы к многодетной маме. Наталья, я знаю, что у вас девять детей, вы пришли с тремя. Для вас вопрос, чем будут заниматься дети во время летних каникул, когда стоит наиболее остро? Когда вы начинаете об этом задумываться? В этом году уже приняли какие-то решения?  

Стараемся, чтобы находились в лагере. Как планирует летние каникулы белоруска, в семье которой девять детей?-1

Наталья Пахомова, многодетная мама:  
Да, у нас уже все решено. Мы начинаем задумываться, когда начинается, в принципе, новый год. Идет уже планирование летнего отдыха, оздоровления, кто в какие лагеря, санатории. Потому что с нашей работой, так как я родитель-воспитатель, у нас отпуск 56 дней. Мы стараемся его скомпоновать так, чтобы дети в это время находились в лагере.  

Наталья Надольская:  
Мне кажется, у вас есть какая-то в компьютере таблица Excel, потому что планировать отдых девятерых детей – где, кто, в какой месяц будет находиться.  

Наталья Пахомова:  
Нет, у меня блокнот.  

Наталья Надольская:  
Структурировано в блокноте.  

«Нуждаются в получении путевки» Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребенка в летний лагерь – подробнее здесь.  

# Дети и родители # общество # Наталья Надольская # Наталья Пахомова # Фотофакт

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