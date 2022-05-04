Стараемся, чтобы находились в лагере. Как планирует летние каникулы белоруска, в семье которой девять детей?

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вопрос у меня как многодетной мамы к многодетной маме. Наталья, я знаю, что у вас девять детей, вы пришли с тремя. Для вас вопрос, чем будут заниматься дети во время летних каникул, когда стоит наиболее остро? Когда вы начинаете об этом задумываться? В этом году уже приняли какие-то решения?