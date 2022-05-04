Чаще можно только блогерам. Когда можно пользоваться гаджетами в летних лагерях?

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Раньше, в нашем детстве, не было такой проблемы, как мобильные телефоны и гаджеты. Мы изначально знали, что с утра мы идем на прополку грядок у бабушки, вечером встречаемся с друзьями – там костер, какие-то компании. Сейчас регламентируется как-то в лагерях наличие гаджетов? Могут ими пользоваться дети или это запрещено? Я знаю, что когда мой ребенок приехал в лагерь, с ним невозможно было связаться по телефону, потому что он сказал: «Мама, у нас отбирают телефоны». Я думаю: «Какое счастье! Какой хороший пионерский лагерь». У детей отбирают телефоны, куда-то их складируют. Они про них вообще забывают на все время отдыха, на всю смену.