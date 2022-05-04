Чаще можно только блогерам. Когда можно пользоваться гаджетами в летних лагерях?
Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Раньше, в нашем детстве, не было такой проблемы, как мобильные телефоны и гаджеты. Мы изначально знали, что с утра мы идем на прополку грядок у бабушки, вечером встречаемся с друзьями – там костер, какие-то компании. Сейчас регламентируется как-то в лагерях наличие гаджетов? Могут ими пользоваться дети или это запрещено? Я знаю, что когда мой ребенок приехал в лагерь, с ним невозможно было связаться по телефону, потому что он сказал: «Мама, у нас отбирают телефоны». Я думаю: «Какое счастье! Какой хороший пионерский лагерь». У детей отбирают телефоны, куда-то их складируют. Они про них вообще забывают на все время отдыха, на всю смену.
Ольга Ильина, директор социального комплекса государственного предприятия:
Эта практика первое время, конечно, давалась очень сложно, но есть уже во всех лагерях. То есть каждый только регламентирует вечером время, на сколько ребенку выдается мобильный телефон.
Наталья Надольская:
Позвонить: «Мама, со мной все в порядке».
Ольга Ильина:
Да.
Наталья Надольская:
Я помню, мы писали письма: «Мама, привези конфеты, юбку». Бумажные письма, я их нашла недавно. Дети что? Они: «Мама, все хорошо. Жду с подарками».
Ольга Ильина:
Бывают разные ситуации, конечно. Бывает, когда очень большая привязанность ребенка к родителю – тогда мамы, папы требуют, чтобы ребенку выдали телефон. Как правило, практика показывает – мы как опытные педагоги рекомендуем все-таки, чтобы телефон ребенка не отвлекал. Вполне достаточно часа времени вечером, чтобы пообщаться. У нас только блогеры чуть чаще могут пользоваться своими телефонами. Все остальные дети отдыхают без гаджетов.
«Нуждаются в получении путевки» Куда обращаться родителям, чтобы отправить ребенка в летний лагерь – подробнее здесь.