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Вниманию водителей: как изменят схему движения на 9 Мая?

04 мая 2022 17:19
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Новости Беларуси. К 9 мая в Минске организуют около 150 праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пройдут концерты, ярмарки, квесты и выставки.  

Вниманию водителей: как изменят схему движения на 9 Мая?-1

В День Победы столичные правоохранители будут нести службу в усиленном режиме. Для безопасности минчан разработали комплекс мер. Организуют патрульные бригады, места проведения мероприятий оборудуют системой видеонаблюдения.  

Вниманию водителей: как изменят схему движения на 9 Мая?-4

Центральную часть города огородят. Попасть к праздничным локациям можно будет через контрольно-пропускные пункты. Отдельно предусмотрены места пропуска для ветеранов и инвалидов. В центральной части города для движения автомобилистов временно изменят схему движения.  

Вниманию водителей: как изменят схему движения на 9 Мая?-7

Сергей Бабич, начальник управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома:  
В первой половине дня, на момент прохождения шествия с 11 до 12 часов, будет ограничено движение по проспекту Независимости на участке от улицы Ленина до проспекта Машерова. А также на прилегающих улицах Киселева, соответственно, от улицы Красной, улицы Захарова, от улицы Первомайской.  

Вниманию водителей: как изменят схему движения на 9 Мая?-10

Во всех районах столицы в точках проведения праздничных мероприятий ограничение движения не планируется.  

Перекроют часть проспекта. Как изменятся маршруты общественного транспорта в Минске на 9 Мая?  

# ГАИ # общество # Сергей Бабич # Фотофакт

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