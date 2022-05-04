Вниманию водителей: как изменят схему движения на 9 Мая?

Новости Беларуси. К 9 мая в Минске организуют около 150 праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пройдут концерты, ярмарки, квесты и выставки.

В День Победы столичные правоохранители будут нести службу в усиленном режиме. Для безопасности минчан разработали комплекс мер. Организуют патрульные бригады, места проведения мероприятий оборудуют системой видеонаблюдения.

Центральную часть города огородят. Попасть к праздничным локациям можно будет через контрольно-пропускные пункты. Отдельно предусмотрены места пропуска для ветеранов и инвалидов. В центральной части города для движения автомобилистов временно изменят схему движения.

Сергей Бабич, начальник управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома:

В первой половине дня, на момент прохождения шествия с 11 до 12 часов, будет ограничено движение по проспекту Независимости на участке от улицы Ленина до проспекта Машерова. А также на прилегающих улицах Киселева, соответственно, от улицы Красной, улицы Захарова, от улицы Первомайской.