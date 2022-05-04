Перекроют часть проспекта. Как изменятся маршруты общественного транспорта в Минске на 9 Мая?

Новости Беларуси. К 9 Мая в Минске организуют около 150 праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пройдут концерты, ярмарки, квесты и выставки.

В соответствии с работой праздничных локаций изменится и график общественного транспорта. Поезда в метро на красной и синей ветках будут ходить с интервалом в 5 минут, а на зеленой – в 8. Изменится и работа некоторых маршрутов наземного транспорта. В центре Минска будет увеличено количество автобусов.