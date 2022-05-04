Перекроют часть проспекта. Как изменятся маршруты общественного транспорта в Минске на 9 Мая?

Новости Беларуси. К 9 Мая в Минске организуют около 150 праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пройдут концерты, ярмарки, квесты и выставки.
Новости Беларуси. К 9 Мая в Минске организуют около 150 праздничных мероприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пройдут концерты, ярмарки, квесты и выставки.
В соответствии с работой праздничных локаций изменится и график общественного транспорта. Поезда в метро на красной и синей ветках будут ходить с интервалом в 5 минут, а на зеленой – в 8. Изменится и работа некоторых маршрутов наземного транспорта. В центре Минска будет увеличено количество автобусов.
Валерий Шкуратов, директор ГП «Столичный транспорт и связь»:
В период проведения мероприятий часть маршрутов будет изменена. То есть проспект Независимости от площади Победы до Октябрьской площади будет перекрыт, маршруты будут перенаправляться на улицы Первомайскую, Ульяновскую и Бобруйскую. И далее по маршрутам. 1, 91, 73 автобусные маршруты, трамвайный маршрут № 3 – на них сокращены интервалы движения.
Вниманию водителей: как изменят схему движения на 9 Мая?