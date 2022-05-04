«Книжки прочитать или что-то освоить». Почему важно дать возможность ребёнку отдохнуть во время каникул?

Летние каникулы. Дети с нетерпением ждут наступления этого времени. Можно забросить учебники, забыть об учителях и целыми днями ничего не делать. Санатории, лагеря или поездка к бабушке? О том, чем занять ребенка летом, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вообще можно ли разрешать детям немножечко полениться? Он говорит: «Я ничего не хочу делать». Ты ему это позволяешь. Либо все-таки нужно как-то заставлять ребенка что-то делать? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я даже слышала такое мнение, что, если подросток лежит и смотрит в потолок, то психологи говорят, что у него должна быть такая возможность ничего не делать – лежать и смотреть в потолок. Это правда?

Наталья Лисовская, психолог Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии:

Отчасти – да. Я хочу сказать вот о чем: хорошо, если у ребенка есть хотя бы, например, месяц, в который он не делает ничего или делает то, что хочет. Лежит, в потолок смотрит, наблюдает за природой – все что угодно. А дальше уже есть договор. Например, в этом месяце у нас есть такие моменты, которые нужно решить – книжки прочитать или что-то освоить. Ближе к августу уже вернуться, в принципе, близко достаточно к школьному режим, распорядку дня. Потому что опять же важно все-таки и отдохнуть, и чего-то набраться. По поводу того, что лежит, я хочу вспомнить: какое-то время назад в интернете была информация итальянского учителя, который своим детям дал на лето 15 заданий. Эти 15 заданий были на самом деле очень интересными. Парочку назову: каждое утро идти вдоль берега реки или моря, наблюдать за солнечными тенями, ловить собственное впечатление – одно задание. Другое задание – опять же наблюдать за тем, какие изменения происходят, например, в природе вокруг тебя. То есть смысл в том, что лето дано не только для того, чтобы просто полежать, но и для того, чтобы переключиться и увидеть то, что находится вокруг тебя. Мы очень часто, кстати говоря, в такой ежедневной гонке в учебном году не даем возможности детям осмотреться. Много вы детей знаете, которые, выйдя на улицу, говорят, что какое красивое небо или какие интересные облака?