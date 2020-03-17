Почему закрывать границы не всегда выход? Мнение политиков ЕС

Новости Беларуси. Из-за коронавируса свои границы закрыли порядка 10 стран. Многие государства ограничивают въезд иностранцев на свою территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 марта такие меры предприняли в ЕС. Между тем, ряд европейских экспертов считает закрытие рубежей неэффективным в условиях пандемии. Среди них – министр здравоохранения Германии, а также глава Еврокомиссии. В числе тех, кто выступает против ограничительных мер, – эпидемиологи, представители силовых ведомств. Дмитрий Боярович собрал мнения.

МИД Беларуси 17 марта прокомментировал решение России о закрытии границ. Страна ограничила въезд иностранцев до 1 мая, в том числе белорусов. И сделала это – по мнению правительства России – потому что Минск не принимает достаточных мер по борьбе с коронавирусом. Официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз, отвечая на вопрос агентства РИА Новости, обратил внимание: на сегодня установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы. Остальные тоже завезены извне. Белорусы же «пока никому его не «экспортировали».

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси:

Печально, что решения наших российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей. Тем более граждан страны, являющейся, как было сказано вчера в Кремле, «нашим ближайшим партнером и союзником».

Что сейчас происходит в продуктовых магазинах Франции и Швейцарии? Фото, которые вы видели только в кино Свои границы сегодня закрыл ЕС. Такие меры будут действовать как минимум в течение 30 дней. Между тем, ряд европейских экспертов не видит в них необходимости. Так, эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Агорица Бака считает, что это лишь усугубит ситуацию. По ее мнению, когда вирус уже проник в Европу, странам необходимо сотрудничать и скоординировать действия, чтобы справиться с эпидемией.

Агорица Бака, эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний:

Закрытие границ ухудшит положение и негативно скажется на функционировании систем здравоохранения, как это происходило во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году. Так, продукты питания или средства индивидуальной защиты не смогут перемещаться по Европе, и это будет катастрофой. Караник: будут предприняты дополнительные меры для снижения рисков завоза инфекции

Скептически настроен по поводу закрытия границ и министр здравоохранения Германии. Йенс Шпан считает, что вирус будет распространяться, даже если границы между государствами будут закрыты. «Вирус уже находится в Германии, в Европе, к этой мысли мы должны привыкнуть», – заявил он. «Совершенно бессмысленными» такие меры назвал главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл. Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием