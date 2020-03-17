В Беларуси в 2020 году планируют построить 135 тыс квадратных метров арендного жилья

Новости Беларуси. Арендного жилья в 2020 году планируется построить примерно столько же, сколько и в 2019-м. По всей стране это 135 тысяч квадратных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году для многодетных семей построят почти 14 тысяч квартир

Больше всего арендных домов появится в Минской и Брестской областях, а также в столице. Две трети площадей будут введены в эксплуатацию за счет местных бюджетов, около 43 тысяч квадратов построят за счет субъектов хозяйствования. Кроме того, плата за пользование таким жильем собирается на соответствующих счетах и направляется на строительство новых арендных домов.