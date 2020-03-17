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Караник: будут предприняты дополнительные меры для снижения рисков завоза инфекции

17 марта 2020 10:57
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Новости Беларуси. За прошедшие 24 часа в стране не зарегистрировано новых случаев COVID-19. Об этом 17 марта сообщил глава ведомства Владимир Караник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Караник: будут предприняты дополнительные меры для снижения рисков завоза инфекции-1

Таким образом, ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой. Из числа госпитализированных пациентов часть готовится к выписке. У них получены первые отрицательные тесты.

Министр также рассказал, что в ближайшее время будут предприняты дополнительные меры для снижения рисков завоза инфекции.  

ВОЗ: введение ограничений на перемещение людей и товаров не является эффективной мерой (читать далее).   

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Фотофакт

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