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6-я больница перестаёт принимать пациентов с травмами. Корпус отдали для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом

17 марта 2020 15:11
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Новости Беларуси. Пациентам с травмами временно не будут оказывать медицинскую помощь в 6-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как сообщили в Минздраве, один из корпусов клиники перепрофилировали под госпитализацию пациентов, контактировавших с зараженными коронавирусом.

6-я больница перестаёт принимать пациентов с травмами. Корпус отдали для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом-1

Пациентов с травмами будут доставлять в другие медучреждения Минска. В частности, в РНПЦ травматологии и ортопедии, а также в городскую больницу скорой медицинской помощи. Сохранят свою работу круглосуточные травмпункты в 19-й городской поликлинике и 2-й центральной районной. Консультативный кабинет городского клинического центра травматологии и ортопедии будет работать на базе 14-й центральной районной поликлиники.

6-я больница перестаёт принимать пациентов с травмами. Корпус отдали для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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