6-я больница перестаёт принимать пациентов с травмами. Корпус отдали для тех, кто контактировал с заражёнными коронавирусом

Новости Беларуси. Пациентам с травмами временно не будут оказывать медицинскую помощь в 6-й больнице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как сообщили в Минздраве, один из корпусов клиники перепрофилировали под госпитализацию пациентов, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Пациентов с травмами будут доставлять в другие медучреждения Минска. В частности, в РНПЦ травматологии и ортопедии, а также в городскую больницу скорой медицинской помощи. Сохранят свою работу круглосуточные травмпункты в 19-й городской поликлинике и 2-й центральной районной. Консультативный кабинет городского клинического центра травматологии и ортопедии будет работать на базе 14-й центральной районной поликлиники.