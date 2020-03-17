Что сейчас происходит в продуктовых магазинах Франции и Швейцарии? Фото, которые вы видели только в кино

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Европейский союз закрывает все внешние границы. Это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавируса. Границы будут заблокированы с 17 марта на 30 дней.

Практически во всех странах ЕС введены запреты на массовые мероприятия, отменены занятия в школах, по возможности советуют работать из дома.

Европа ушла на карантин из-за коронавируса. Как не поддаться панике и каким новостям верить? (читать далее).

В Европе, а также США и Канаде люди скупают продукты из магазинов, стараясь лишний раз без надобности не выходить на улицу. Белоруска, которая живет в Швейцарии, прислала фото того, как сейчас выглядят прилавки магазинов в этой стране и Франции.

«Не вижу паники. Хотя, может, она есть у организаторов». Как коронавирус повлиял на мировой спорт и что будет с Олимпиадой?

Швейцария