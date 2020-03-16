Прямой эфир

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы

16 марта 2020 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Наш материал с белорусско-российской границы, где всегда очень интенсивное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-1

А что происходит там сейчас? Расскажет наш собкор в Гомельской области Александр Добриян.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-4

Александр Добриян, корреспондент:
Пункт пересечения белорусско-российской границы на трассе М10 «Красный камень». Весь день здесь интенсивное движение, в основном большегрузы и личный транспорт. Хватает как белорусских, так и российских номеров. В принципе, неделя здесь началась в обычном ритме.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-7

Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится»

Но в разговорах и настроениях людей был один вопрос: неужели закроют? Для большинства наших собеседников эта дорога – часть жизни. Работа, родственники, бизнес. Граница, которой официально не существует, по факту может в одно мгновение разделить простых людей. Поэтому до последнего всем хотелось верить, что обещания не исполнятся. Ведь официальной информации от российской стороны не поступало.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-10

Марина, жительница Гомеля:
Мы только утром узали. Нам, конечно, это плохо. У нас родственники здесь.
– Для бизнеса это будут потери большие?
Да. Мы из России, бывает, и товар привозим.

В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-13

Потери, конечно, будут большие. Но я думаю, никто не закроет ее.
– Почему?
А сейчас у погранцов спрашивали, они говорят: «Нам никто не сказал».

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-16

После обеда стало понятно: контроль с российской стороны будет введен. Причем с формулировкой «закрытие границы с Беларусью». Что довольно странно, так как де-юре у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. А поэтому закрывать нечего. Но простых обывателей больше формулировок волнует, как долго продлится эта ситуация.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-19

Павел Синцов, житель Гомеля:
Последнее окно у нас закрылось. Я работаю в России, мне надо ехать через неделю. Я уже знаю, что я не смогу уехать. Мне просто зарплату не заплатят, если я туда не поеду.

Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-22

Андрей, житель Гомеля:
Наверное, будут неудобства кое-какие испытаны. Но, я думаю, они пройдут. Неделя-две, и все откроется, все будет нормально. Надо переждать этот момент просто. Больше у людей паники, относиться к этому надо более лояльно, и все будет хорошо.

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-25

В течение дня сообщений об изменениях в авиа- и железнодорожном сообщении с Россией не поступало. Оставались открыты и пункты пересечения границы на автомобильных дорогах. Будет ли эффект от закрытия границы с эпидемиологической точки зрения, не известно. А вот экономический ущерб гарантирован для всех сторон.

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом

«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы-28

Александр Добриян:
На данный момент все соседи Беларуси заявили о закрытии границ с нашей страной: ранее такое решение приняли в Польше, Украине, Литве и Латвии. Сроки этих чрезвычайных мер, связанных с попытками государств таким образом противостоять распространению коронавируса, в каждом отдельном случае разные. И не факт, что они не будут пересмотрены или уточнены уже в ближайшее время.

# Коронавирус # общество # Александр Добриян # Павел Синцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Делают отметки, где они видели птицу. Школьники помогут Национальному парку больше узнать про лебедя-шипуна
16 марта 2020 15:59

Делают отметки, где они видели птицу. Школьники помогут Национальному парку больше узнать про лебедя-шипуна

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом
16 марта 2020 15:54

Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье
16 марта 2020 15:38

История любви закончилась расстрелом почти 100 человек. Почему немцы расстреляли жителей белорусской деревни Застружье