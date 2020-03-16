«Потери, конечно, будут большие». Как люди реагируют на закрытие белорусско-российской границы

Новости Беларуси. Наш материал с белорусско-российской границы, где всегда очень интенсивное движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А что происходит там сейчас? Расскажет наш собкор в Гомельской области Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Пункт пересечения белорусско-российской границы на трассе М10 «Красный камень». Весь день здесь интенсивное движение, в основном большегрузы и личный транспорт. Хватает как белорусских, так и российских номеров. В принципе, неделя здесь началась в обычном ритме.

Александр Лукашенко о закрытии границы: «Думают, не дай бог, правительство Российской Федерации заразится» Но в разговорах и настроениях людей был один вопрос: неужели закроют? Для большинства наших собеседников эта дорога – часть жизни. Работа, родственники, бизнес. Граница, которой официально не существует, по факту может в одно мгновение разделить простых людей. Поэтому до последнего всем хотелось верить, что обещания не исполнятся. Ведь официальной информации от российской стороны не поступало.

Марина, жительница Гомеля:

– Мы только утром узали. Нам, конечно, это плохо. У нас родственники здесь.

– Для бизнеса это будут потери большие?

– Да. Мы из России, бывает, и товар привозим. В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19

– Потери, конечно, будут большие. Но я думаю, никто не закроет ее.

– Почему?

– А сейчас у погранцов спрашивали, они говорят: «Нам никто не сказал».

После обеда стало понятно: контроль с российской стороны будет введен. Причем с формулировкой «закрытие границы с Беларусью». Что довольно странно, так как де-юре у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. А поэтому закрывать нечего. Но простых обывателей больше формулировок волнует, как долго продлится эта ситуация.

Павел Синцов, житель Гомеля:

Последнее окно у нас закрылось. Я работаю в России, мне надо ехать через неделю. Я уже знаю, что я не смогу уехать. Мне просто зарплату не заплатят, если я туда не поеду. Россия предложила тесты на выявление коронавируса. Президент Беларуси: «Ложку нефти не могли поделить, а тут – пожалуйста»

Андрей, житель Гомеля:

Наверное, будут неудобства кое-какие испытаны. Но, я думаю, они пройдут. Неделя-две, и все откроется, все будет нормально. Надо переждать этот момент просто. Больше у людей паники, относиться к этому надо более лояльно, и все будет хорошо.

В течение дня сообщений об изменениях в авиа- и железнодорожном сообщении с Россией не поступало. Оставались открыты и пункты пересечения границы на автомобильных дорогах. Будет ли эффект от закрытия границы с эпидемиологической точки зрения, не известно. А вот экономический ущерб гарантирован для всех сторон. Минчане рассказывают, насколько изменились их привычки в связи с коронавирусом