Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием

Новости мира. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

Единый рынок должен функционировать. Это плохо, когда государства-члены (Евросоюза – прим. ред.) предпринимают односторонние действия, потому что это всегда вызывает эффект домино и не позволяет срочно обеспечить пациентов, больницы, медицинский персонал необходимым оборудованием.