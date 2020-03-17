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Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием

17 марта 2020 15:56
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Новости мира. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что закрытие границ нанесет дополнительный социальный и экономический ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему закрывать границы не всегда выход? Мнение политиков ЕС

Урсула фон дер Ляйен о закрытии границ ЕС: это не позволяет срочно обеспечить больницы необходимым оборудованием-1

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
Единый рынок должен функционировать. Это плохо, когда государства-члены (Евросоюза – прим. ред.) предпринимают односторонние действия, потому что это всегда вызывает эффект домино и не позволяет срочно обеспечить пациентов, больницы, медицинский персонал необходимым оборудованием.

# Коронавирус # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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