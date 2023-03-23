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Почему в Украине понравилось выражение Лукашенко, что Зеленский – гнида? Рассказал Тамир Шейх

23 марта 2023 19:00
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.

Григорий Азаренок, СТВ:
Наш Президент после того, как киевский режим инспирировал теракт (точнее, попытку теракта) в нашей, назвал по-простому, что народу очень понравилось, Зеленского гнидой, а вокруг гниды и собираются такие гниды, если можно так сказать.

Почему в Украине понравилось выражение Лукашенко, что Зеленский – гнида? Рассказал Тамир Шейх-1

Тамир Шейх, блогер, спортсмен:
Конечно! Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это раз. Во-вторых, выражение вашего Президента понравилось очень в Украине, большинству граждан Украины, несмотря на то, что социологические брехливые опросы показывают якобы поддержку Зеленского. Зеленского в Украине считают гнидой. Если бы Александр Лукашенко баллотировался на выборах в Украине, он бы однозначно стал лидером президентской гонки. Это тоже все прекрасно знают.

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# Беларусь-Украина # общество # Григорий Азарёнок # Тамир Шейх # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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