Почему в Украине понравилось выражение Лукашенко, что Зеленский – гнида? Рассказал Тамир Шейх

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.

Григорий Азаренок, СТВ:

Наш Президент после того, как киевский режим инспирировал теракт (точнее, попытку теракта) в нашей, назвал по-простому, что народу очень понравилось, Зеленского гнидой, а вокруг гниды и собираются такие гниды, если можно так сказать.