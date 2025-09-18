Павел Глинчук поборется за бронзу чемпионата мира по борьбе

Павел Глинчук поспорит за место на пьедестале чемпионата мира по борьбе, который проходит в Хорватии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус, выступающий в весовой категории до 130 килограммов, в квалификации досрочно одолел соперника из Грузии – 9:0, в 1/8 финала в напряженном поединке прошел спортсмена из Армении – 5:3, а в четвертьфинале не оставил шансов представителю Турции – 8:0. В 1/2 финала земляк встречался с титулованным Дариусом Витеком из Венгрии, но уступил. Таким образом, уже завтра, 19 сентября, Павел поборется за бронзу планетарного форума.