Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вы довольно популярный, известный блогер, журналист. Вы правда учились на одном курсе с Арестовичем? Вдогонку вопрос: как такая гнида выросла?
Тамир Шейх, блогер, спортсмен:
Журналистом я бы себя не называл. Все-таки блогер больше. Да, я учился с Арестовичем на биофаке в Киевском государственном университете. Запомнился мне тем, что он любил привлекать к себе внимание, нравился девочкам, был участником общественных мероприятий. Как вырос? Да просто вырос. Вы же понимаете, что тщеславие – это основной его двигательный момент. И это тщеславие забросило его на такие вершины психологического воздействия на украинское общество. И аферист он, конечно, потому что ряд моментов его биографии никак не подтверждаются объективными фактами. Как аферист он очень хороший психолог. А такое часто бывает, что аферисты – хорошие психологи.
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