«Тщеславие – это основной его двигательный момент». Тамир Шейх о совместной учёбе с Арестовичем

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы довольно популярный, известный блогер, журналист. Вы правда учились на одном курсе с Арестовичем? Вдогонку вопрос: как такая гнида выросла?