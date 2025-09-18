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Волковыск готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2025»

18 сентября 2025 17:35
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Традиционный фестиваль-ярмарка тружеников села и вновь Волковыск. Спустя 21 год «Дожинки» возвращаются в город, который в 2025 году отмечает 1020-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный праздник аграриев опять приходит с подарками в райцентр. Волковыск заметно преобразился, работы проведены масштабные – все для комфорта местных жителей.

Чествование лучших хлеборобов, «Трактор-шоу», представление на высоте. Программа праздника обещает быть насыщенной и впечатляющей. Торжества пройдут уже в эту субботу.

С какими результатами труженики Гродненской области подошли к празднику, и как изменился город? По обновленным улицам дожиночной столицы прошлась Галина Буро.

Волковыск готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2025»-2

Еще недавно по золотым полям на комбайне, теперь на тракторе трамбует кукурузу на силос. Механизатору племзавода «Россь» Валерию Хилюте любая работа по плечу, технику освоил в хозяйстве всю, ведь вождение любит с детства, передалось от отца-хлебороба. Благодаря, в том числе, и его трудам, сельхозпредприятие внесло весомый вклад в общий республиканский каравай – больше 14 тысяч тонн зерна. Племзавод стал лидером в Волковысском районе по урожайности озимого рапса, а Валерий Хилюта – обошел коллег в хозяйстве по намолоту.

Волковыск готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2025»-4

Валерий Хилюта, механизатор племзавода «Россь»:
На комбайне 18 лет уже работаю. Стараюсь быть в тройке. Как отнесешься к технике, так и она себя тоже покажет. Все условия для работы есть, только чтобы желание еще было. Если есть желание, все будет отлично.

Аграрии Гродненской области отправили полтора миллиона тонн зерна в закрома, урожайность – лучшая в стране. Столица областных «Дожинок» этого года – Волковыск. Масштабный праздник уже в субботу. И здесь впервые лучшие механизаторы региона сразятся в мастерстве – организаторы готовят площадку для «Трактор-шоу».

Предстоит освоить 107 тысяч га – как проходит уборка сахарной свёклы в Минской области.

Волковыск готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2025»-6

Евгений Гуляй, главный инженер управления сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома:
Мы уже получили 9 заявок. Заявки из 9 районов нашей области, самых своих лучших, надежных, опытных и самых молодых механизаторов, которые покажут свое мастерство. Для того чтобы были для всех одинаковые условия, мы предоставили свой самый новый трактор, наш белорусский МТЗ-82.3.

Уже идет монтаж главной сцены. Здесь пройдет яркое шествие хлеборобов, рядом расположатся десятки праздничных локаций, а в небе над городом развернут флаги Беларуси и Волковыска. Пока же на земле завершаются последние приготовления.

Подробности в видео.

# Дожинки

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