Волковыск готовится принять областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкі-2025»

Традиционный фестиваль-ярмарка тружеников села и вновь Волковыск. Спустя 21 год «Дожинки» возвращаются в город, который в 2025 году отмечает 1020-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный праздник аграриев опять приходит с подарками в райцентр. Волковыск заметно преобразился, работы проведены масштабные – все для комфорта местных жителей. Чествование лучших хлеборобов, «Трактор-шоу», представление на высоте. Программа праздника обещает быть насыщенной и впечатляющей. Торжества пройдут уже в эту субботу. С какими результатами труженики Гродненской области подошли к празднику, и как изменился город? По обновленным улицам дожиночной столицы прошлась Галина Буро.

Еще недавно по золотым полям на комбайне, теперь на тракторе трамбует кукурузу на силос. Механизатору племзавода «Россь» Валерию Хилюте любая работа по плечу, технику освоил в хозяйстве всю, ведь вождение любит с детства, передалось от отца-хлебороба. Благодаря, в том числе, и его трудам, сельхозпредприятие внесло весомый вклад в общий республиканский каравай – больше 14 тысяч тонн зерна. Племзавод стал лидером в Волковысском районе по урожайности озимого рапса, а Валерий Хилюта – обошел коллег в хозяйстве по намолоту.

Валерий Хилюта, механизатор племзавода «Россь»:

На комбайне 18 лет уже работаю. Стараюсь быть в тройке. Как отнесешься к технике, так и она себя тоже покажет. Все условия для работы есть, только чтобы желание еще было. Если есть желание, все будет отлично. Аграрии Гродненской области отправили полтора миллиона тонн зерна в закрома, урожайность – лучшая в стране. Столица областных «Дожинок» этого года – Волковыск. Масштабный праздник уже в субботу. И здесь впервые лучшие механизаторы региона сразятся в мастерстве – организаторы готовят площадку для «Трактор-шоу». Предстоит освоить 107 тысяч га – как проходит уборка сахарной свёклы в Минской области.