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В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?

23 марта 2023 18:56
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Новости Беларуси. Сморгонский агрегатный завод намерен утроить объемы производства. Сделают это за счет модернизации, внедрения новых технологий и расширения географии поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за европейских санкций предприятие потеряло некоторые рынки сбыта, но зато прибавило в объемах поставок в страны-партнеры, перенаправив в том числе экспортные потоки на южноамериканский континент.

Галина Буро о перспективах и технической новинке, которую наша съемочная группа увидела одной из первых.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-1

Водитель находится достаточно высоко, то есть у него улучшенный обзор. Проводили мы исследование и пришли к выводу, что пространство непосредственно у полика надо увеличивать, что мы и сделали.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-4

С обновленной эргономикой, более мощный, чем собратья, к тому же универсальный. В одном таком алом железном коне все 25 лошадиных сил. Мини-трактор – новинка завода, сейчас проходит испытания, осенью – в серию. Сельхозпомощников таких размеров в стране раньше не выпускали.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-7

Галина Буро, корреспондент:
Такая модель, можно сказать, требование времени. Она занимает среднюю нишу между большим и мини-трактором. Такие сегодня особенно востребованы у фермеров. Потому новинку с нетерпением ждут не только в Беларуси, но и в России.

Евросанкции сморгонскому экспорту открыли новые горизонты. Так, поставки в Россию возросли в два с половиной раза, контракты с 18-тью странами на месяцы вперед – только успевай отгружать. Нашли и новые рынки для экспорта взамен европейских: от стран СНГ до Южной Америки и Африки.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-10

Павел Жаворонок, заместитель директора завода по производству агрегатов:
Почему они берут? Если бы продукция была плохая, мы же все прекрасно понимаем, никто плохую продукцию брать не будет. Если сравнивать затраты, особенно в постгарантийный период обслуживания техники, то затраты на белорусскую технику не сопоставимы с любыми, условно говоря, западными аналогами. Поэтому мы в этом вопросе однозначно выигрываем.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-13

Выпуск продукции за первый квартал 2023-го уже вырос на 10 %. Уверены: это только начало. К 2030 году завод объемы производства увеличит в три раза. Уже начали модернизацию. Техническое перевооружение позволит расширить возможности предприятия.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-16

Александр Бурко, директор завода по производству агрегатов:
Закупка новых технологий, нового оборудования, новых современных линий, которые смогут без лишнего участия человека сделать данные объемы.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-19

Новое оборудование – большие возможности и по дизайну новой техники, и по ее ультрасовременной начинке. Расширят здесь и штат работников. Важная задача – привлечь молодежь. Об этом шла речь и во время визита на завод главы Администрации Президента Игоря Сергеенко.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-22

Виталий Вовк, генеральный директор холдинга по производству тракторной техники:
Надо создавать условия для работы. Для этого нужны новые технологии и новое оборудование без этого нельзя. Нам нужна технологическая безопасность это тоже серьезный вопрос. Поэтому идут активное развитие и модернизация белорусских станкостроительных предприятий.

В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?-25

В советские годы белорусский холдинг по производству тракторной техники поставлял свою продукцию в 125 стран мира. Позиции намерены вернуть. Планы амбициозные, главное – повышение конкурентоспособности.

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# Предприятия Беларуси # общество # Галина Буро # Виталий Вовк # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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