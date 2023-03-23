В Беларуси начнут серийный выпуск нового мини-трактора. Как он выглядит?

Новости Беларуси. Сморгонский агрегатный завод намерен утроить объемы производства. Сделают это за счет модернизации, внедрения новых технологий и расширения географии поставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за европейских санкций предприятие потеряло некоторые рынки сбыта, но зато прибавило в объемах поставок в страны-партнеры, перенаправив в том числе экспортные потоки на южноамериканский континент. Галина Буро о перспективах и технической новинке, которую наша съемочная группа увидела одной из первых.

Водитель находится достаточно высоко, то есть у него улучшенный обзор. Проводили мы исследование и пришли к выводу, что пространство непосредственно у полика надо увеличивать, что мы и сделали.

С обновленной эргономикой, более мощный, чем собратья, к тому же универсальный. В одном таком алом железном коне все 25 лошадиных сил. Мини-трактор – новинка завода, сейчас проходит испытания, осенью – в серию. Сельхозпомощников таких размеров в стране раньше не выпускали.

Галина Буро, корреспондент:

Такая модель, можно сказать, требование времени. Она занимает среднюю нишу между большим и мини-трактором. Такие сегодня особенно востребованы у фермеров. Потому новинку с нетерпением ждут не только в Беларуси, но и в России. Евросанкции сморгонскому экспорту открыли новые горизонты. Так, поставки в Россию возросли в два с половиной раза, контракты с 18-тью странами на месяцы вперед – только успевай отгружать. Нашли и новые рынки для экспорта взамен европейских: от стран СНГ до Южной Америки и Африки.

Павел Жаворонок, заместитель директора завода по производству агрегатов:

Почему они берут? Если бы продукция была плохая, мы же все прекрасно понимаем, никто плохую продукцию брать не будет. Если сравнивать затраты, особенно в постгарантийный период обслуживания техники, то затраты на белорусскую технику не сопоставимы с любыми, условно говоря, западными аналогами. Поэтому мы в этом вопросе однозначно выигрываем.

Выпуск продукции за первый квартал 2023-го уже вырос на 10 %. Уверены: это только начало. К 2030 году завод объемы производства увеличит в три раза. Уже начали модернизацию. Техническое перевооружение позволит расширить возможности предприятия.

Александр Бурко, директор завода по производству агрегатов:

Закупка новых технологий, нового оборудования, новых современных линий, которые смогут без лишнего участия человека сделать данные объемы.

Новое оборудование – большие возможности и по дизайну новой техники, и по ее ультрасовременной начинке. Расширят здесь и штат работников. Важная задача – привлечь молодежь. Об этом шла речь и во время визита на завод главы Администрации Президента Игоря Сергеенко.

Виталий Вовк, генеральный директор холдинга по производству тракторной техники:

Надо создавать условия для работы. Для этого нужны новые технологии и новое оборудование – без этого нельзя. Нам нужна технологическая безопасность – это тоже серьезный вопрос. Поэтому идут активное развитие и модернизация белорусских станкостроительных предприятий.