Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м

Взаимоотношения Беларуси с западными странами – тема, которая обсуждается на всех уровнях власти, а также в коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она же 18 сентября звучала и во время встречи председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой с сотрудниками Президентской библиотеки.

Говорили, в частности, о непростой ситуации на границе с Польшей. Беларусь всегда была миролюбивой страной, которая придерживается принципов добрососедства. И потому действия Варшавы не могут не вызвать сожаления. Особенно, учитывая встречные шаги Беларуси – речь идет о безвизовом режиме, который уже не первый год действует для граждан более чем 70 стран, в том числе европейских.

Ирина Андрющенко, заведующая отделом информационных ресурсов Президентской библиотеки Беларуси:

Наталья Ивановна расставила все акценты в нашей государственной политике. Как наше государство сегодня заботится о каждом человеке. Сейчас будут рассмотрены новые программы на следующую пятилетку. И это тоже актуально для нас. В целом встреча душевная. Мне кажется, что такие встречи с трудовыми коллективами важны.

Наталья Кочанова также рассказала о взаимодействии сенаторов с гражданами. В основе нашей внутренней политики всегда остается простой человек. Так, только за 8 месяцев представители Совета Республики провели 277 приемов граждан, почти 1300 встреч с трудовыми коллективами, обработали более 5 тысяч обращений.