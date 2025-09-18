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Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м

18 сентября 2025 17:34
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Взаимоотношения Беларуси с западными странами – тема, которая обсуждается на всех уровнях власти, а также в коллективах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м-2

Она же 18 сентября звучала и во время встречи председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой с сотрудниками Президентской библиотеки.

Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м-4

Говорили, в частности, о непростой ситуации на границе с Польшей. Беларусь всегда была миролюбивой страной, которая придерживается принципов добрососедства. И потому действия Варшавы не могут не вызвать сожаления. Особенно, учитывая встречные шаги Беларуси – речь идет о безвизовом режиме, который уже не первый год действует для граждан более чем 70 стран, в том числе европейских.

Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м-6

Ирина Андрющенко, заведующая отделом информационных ресурсов Президентской библиотеки Беларуси:
Наталья Ивановна расставила все акценты в нашей государственной политике. Как наше государство сегодня заботится о каждом человеке. Сейчас будут рассмотрены новые программы на следующую пятилетку. И это тоже актуально для нас. В целом встреча душевная. Мне кажется, что такие встречи с трудовыми коллективами важны.

Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м-8

Наталья Кочанова также рассказала о взаимодействии сенаторов с гражданами. В основе нашей внутренней политики всегда остается простой человек. Так, только за 8 месяцев представители Совета Республики провели 277 приемов граждан, почти 1300 встреч с трудовыми коллективами, обработали более 5 тысяч обращений.

Члены Совета Республики провели более 270 приёмов граждан в 2025-м-10

Формы такого взаимодействия постоянно совершенствуются, а инициативы становятся основой для новых законопроектов. Ведь, как поручал глава государства, все законы должны идти от жизни.

# Прием граждан # Наталья Кочанова # Граница

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