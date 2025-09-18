«Минчанка-2» одержала вторую победу в Молодёжной волейбольной лиге

«Минчанка-2» одержала вторую победу кряду в первом туре Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши девушки нанесли поражение сверстницам из красноярского «Енисея-2». Белоруски со старта завладели преимуществом и сумели его приумножить в каждом из игровых отрезков. Как итог – уверенная виктория в трех партиях со счетом 25:14, 25:12, 25:19. Матч продолжался немногим более часа. Завтра у команды день отдыха. В субботу сыграем с соперницами из клуба «Омичка-Академия».