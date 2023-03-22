«Мы имеем дело с проявлением геноцида». Почему ситуация с Хатынью может повториться?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Помню, я был еще школьником, нас возили на автобусе, а сегодня мы с делегацией Министерства информации тоже присутствовали. Я видел там людское море, которое туда шло. Там как-то и разговаривать не особо хочется. Ты слушаешь реквием, колокола хатынские. Это наша огромная история. Президент подчеркнул, когда в Книге почетных гостей нового музея расписывался, он написал, что если мы забудем туда дорогу, то с нами это повторят. И это не фигура речи, потому что в Украине в какой-то момент забыли, и Хатынь повторилась – Одесса 2014 года, а сейчас Донбасс уже называют Сталинградом.