«Мы имеем дело с проявлением геноцида». Почему ситуация с Хатынью может повториться?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим хатынскую трагедию, возрождение фашизма на Западе и ход спецоперации. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и стрелки 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады Арсен Маркарян, Армен Маркарян, Кемран Рамазанов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Помню, я был еще школьником, нас возили на автобусе, а сегодня мы с делегацией Министерства информации тоже присутствовали. Я видел там людское море, которое туда шло. Там как-то и разговаривать не особо хочется. Ты слушаешь реквием, колокола хатынские. Это наша огромная история. Президент подчеркнул, когда в Книге почетных гостей нового музея расписывался, он написал, что если мы забудем туда дорогу, то с нами это повторят. И это не фигура речи, потому что в Украине в какой-то момент забыли, и Хатынь повторилась – Одесса 2014 года, а сейчас Донбасс уже называют Сталинградом.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Мы имеем дело с проявлением геноцида. Такого же геноцида наших людей, большого народа. Печально, что эти злодеяния творятся руками тоже славян, близких нам по крови, по цивилизационному началу. Но тем не менее они сегодня носители античеловеческой идеологии, нацистской идеологии. Это касается не только тех, кто воюет против нас, совершает военные преступления. Мы даже не говорим про эти добробаты нацистские. Там нет уже сегодня отличий, что это войска ВСУ или добробаты. У всех одинаковые символика, подходы, все одинаково вскидывают в салюте и нацистском приветствии руку.
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