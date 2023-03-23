«Где это видано, чтобы в Беларуси кто-то бросался гранатами?» Терех и Азарёнок о террористе в Гродно

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.
Григорий Азаренок, СТВ:
Вернемся к главной теме этой недели – это террорист, который заехал в нашу страну, у которого нашли огромное количество оружия, который пытался отстреливаться от бойцов, Комитета госбезопасности. Мне вчера слова Президента врезались, когда он сказал… А он же знал, у кого квартиру снимать. Мы их взяли, а там конкретные бчбшники. Я так понимаю, что с 2020 года у них же сохранились эти связи, сети, схроны, раз они так действуют.
Юрий Терех, публицист:
Связи сохранились, по этим связям работают, у них все есть. Да, еще есть ячейки, которые ожидают. Любое протестное движение, так всегда было в мире, со временем усыхает и радикализируется. Если не удается победить, то оно со времени либо распадается, либо превращается в террористическую организацию. Наши змагары просто превратились в террористическую организацию, которая сейчас занимается полноценным терроризмом. Где это видано, чтобы в Беларуси кто-то бросался гранатами? Когда вообще такое было, чтобы пришли задерживать, а он кидал гранаты? Я даже близко ничего такого не припомню.
Григорий Азаренок:
А как тебе эти бредни змагаров? Сначала они говорили, что убили человека просто так, ворвались в квартиру и убили, все, ужас и так далее. Потом, когда мы показали оружие, все передвижения, фотографии, видео и так далее: а, так это коллега КГБ, то ли своего убили, то ли не убили.
Юрий Терех:
Это все ожидаемо. Я удивлен другому: почему Азаров сразу не взял все опять на себя? Вышел бы сразу и сказал, что это все я, это все был мой агент. Видимо, после Мачулищ у него отбилось желание.
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