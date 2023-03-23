«Где это видано, чтобы в Беларуси кто-то бросался гранатами?» Терех и Азарёнок о террористе в Гродно

Григорий Азаренок, СТВ:

Вернемся к главной теме этой недели – это террорист, который заехал в нашу страну, у которого нашли огромное количество оружия, который пытался отстреливаться от бойцов, Комитета госбезопасности. Мне вчера слова Президента врезались, когда он сказал… А он же знал, у кого квартиру снимать. Мы их взяли, а там конкретные бчбшники. Я так понимаю, что с 2020 года у них же сохранились эти связи, сети, схроны, раз они так действуют.

Юрий Терех, публицист:

Связи сохранились, по этим связям работают, у них все есть. Да, еще есть ячейки, которые ожидают. Любое протестное движение, так всегда было в мире, со временем усыхает и радикализируется. Если не удается победить, то оно со времени либо распадается, либо превращается в террористическую организацию. Наши змагары просто превратились в террористическую организацию, которая сейчас занимается полноценным терроризмом. Где это видано, чтобы в Беларуси кто-то бросался гранатами? Когда вообще такое было, чтобы пришли задерживать, а он кидал гранаты? Я даже близко ничего такого не припомню.