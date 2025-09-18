Яблочный сезон – в Брестской области приступили к сбору осенних сортов

Быть ли отечественным яблокам на прилавках белорусских магазинов? Вопрос отнюдь не риторический, а житейский. Достаточно вспомнить майские морозы. Они пришлись как раз на пик цветения яблонь. Фруктовые деревья не смогли выдержать такой удар. Соответственно целой отрасли АПК нанесен ущерб. Только в Брестской области потери оценивают в 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так что же с яблоками в Беларуси? В вопросе разбиралась Кристина Протосовицкая.

Такие яблочные гектары в этом сезоне – не правило, а исключение из него. Сады в хозяйстве «Остромечево» расположились на самой высокой точке Брестского района. Удар майских заморозков, который уничтожил потенциал урожая, пришелся по касательной. С родительской заботой садоводы собирают осенние сорта. Голубика размером с виноград! Чем в этом году удивляют белорусские садоводы?

Татьяна Богдан, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:

Главное – не придавить. Прокрутить, чтобы не было придавлено и пальцы не оставались на яблоке. Это гарантирует, что не мятое яблоко, не битое. Его выкладывать надо осторожно. Наталья Машлякевич, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:

Как с ребенком, как с живым – так мы относимся к деревьям. Переживаем за них, общаемся и болеем, чтобы все было хорошо. Видите результат – так все работают наши садоводы. Площадь остромечевского сада 182 гектара. В последние годы активно расширяли ассортимент плодовых деревьев – и черешня, и слива, и абрикосы, и алыча. Но за яблоками – рекордные 130 гектаров. Если в прошлом году отдача составила 2,5 тысячи тонн, то в этом – хорошо, если получат половину.