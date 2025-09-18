Яблочный сезон – в Брестской области приступили к сбору осенних сортов
Быть ли отечественным яблокам на прилавках белорусских магазинов? Вопрос отнюдь не риторический, а житейский. Достаточно вспомнить майские морозы. Они пришлись как раз на пик цветения яблонь.
Фруктовые деревья не смогли выдержать такой удар. Соответственно целой отрасли АПК нанесен ущерб. Только в Брестской области потери оценивают в 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так что же с яблоками в Беларуси? В вопросе разбиралась Кристина Протосовицкая.
Такие яблочные гектары в этом сезоне – не правило, а исключение из него. Сады в хозяйстве «Остромечево» расположились на самой высокой точке Брестского района. Удар майских заморозков, который уничтожил потенциал урожая, пришелся по касательной. С родительской заботой садоводы собирают осенние сорта.
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Татьяна Богдан, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:
Главное – не придавить. Прокрутить, чтобы не было придавлено и пальцы не оставались на яблоке. Это гарантирует, что не мятое яблоко, не битое. Его выкладывать надо осторожно.
Наталья Машлякевич, садовод сельхозпредприятия «Остромечево»:
Как с ребенком, как с живым – так мы относимся к деревьям. Переживаем за них, общаемся и болеем, чтобы все было хорошо. Видите результат – так все работают наши садоводы.
Площадь остромечевского сада 182 гектара. В последние годы активно расширяли ассортимент плодовых деревьев – и черешня, и слива, и абрикосы, и алыча. Но за яблоками – рекордные 130 гектаров. Если в прошлом году отдача составила 2,5 тысячи тонн, то в этом – хорошо, если получат половину.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В садах «Остромечево» за день собирают 20 тонн раннего сорта яблок. Хани Крисп, или Медовый хруст, пользуется невероятной популярностью у покупателей. Сразу пакуем в картонные коробки, чтобы отправить на прилавки.
Яблоки не задерживаются ни на сутки – сразу разъезжаются по торговым сетям, а поврежденные – на переработку. Со следующей недели примутся за сбор поздних. В стабфонд предстоит заложить 500 тонн.
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