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Белорусские хоккеисты примут участие в тренировочных лагерях НХЛ

18 сентября 2025 17:27
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Клубы Национальной хоккейной лиги продолжают вызывать белорусов в предсезонные тренировочные лагеря. От «Калгари» приглашения получили Егор Шарангович и Илья Соловьев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сборах участвуют 58 человек. Наши исполнители попали в команду «желтых». «Пламенные» проведут восемь спаррингов. Ближайший запланирован на понедельник. Братья Протасы попробуют закрепиться в «Вашингтоне». Место Алексею в основе практически гарантировано. Илье будет крайне сложно попасть в основной состав. Максимум, на что он может рассчитывать, – АХЛ. Данила Климович и Никита Толопило присоединились к «Ванкуверу». Кроме упомянутых хоккеистов, на сборы вызваны еще восемь наших спортсменов.

# Хоккей

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