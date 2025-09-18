Кубок мира по кикбоксингу в Стайках набирает обороты. 18 сентября состоялось около 100 поединков. Наиболее массовым оказался вид К-1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из шести видов кикбоксинга на минском турнире представлены пять. Сольные композиции многопрофильные, две татами и две ринговые: лоу-кик, где разрешены удары по ногам, и К-1. В К-1 собралось наибольшее количество бойцов. Наша национальная команда представлена в количестве 60 спортсменов.