Кубок мира по кикбоксингу в Стайках набирает обороты. 18 сентября состоялось около 100 поединков. Наиболее массовым оказался вид К-1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Кубок мира по кикбоксингу в Стайках набирает обороты. 18 сентября состоялось около 100 поединков. Наиболее массовым оказался вид К-1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Из шести видов кикбоксинга на минском турнире представлены пять. Сольные композиции многопрофильные, две татами и две ринговые: лоу-кик, где разрешены удары по ногам, и К-1. В К-1 собралось наибольшее количество бойцов. Наша национальная команда представлена в количестве 60 спортсменов.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды по кикбоксингу и таиландскому боксу:
К-1 – самый массовый раздел. Его отличие от остальных ринговых разделов в том, что разрешены удары по ногам, разрешены удары коленями, а также разрешен прихват ноги. Ребята выступают очень достойно, показывают хорошие поединки. Медальная задача поставлена перед командой, мы к этому результату уверенно идем.
Подробности в видеоматериале.