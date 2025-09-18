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Кубок мира по кикбоксингу в Стайках набирает обороты

18 сентября 2025 17:25
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Кубок мира по кикбоксингу в Стайках набирает обороты. 18 сентября состоялось около 100 поединков. Наиболее массовым оказался вид К-1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кубок мира по кикбоксингу в Стайках набирает обороты-2

Из шести видов кикбоксинга на минском турнире представлены пять. Сольные композиции многопрофильные, две татами и две ринговые: лоу-кик, где разрешены удары по ногам, и К-1. В К-1 собралось наибольшее количество бойцов. Наша национальная команда представлена в количестве 60 спортсменов. 

Кубок мира по кикбоксингу в Стайках набирает обороты-4

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды по кикбоксингу и таиландскому боксу:
К-1 – самый массовый раздел. Его отличие от остальных ринговых разделов в том, что разрешены удары по ногам, разрешены удары коленями, а также разрешен прихват ноги. Ребята выступают очень достойно, показывают хорошие поединки. Медальная задача поставлена перед командой, мы к этому результату уверенно идем.

Подробности в видеоматериале.

# Спортивные соревнования

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