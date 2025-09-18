В микрорайоне «Минск-Мир» в 2026 году откроется новая школа на 1020 мест

В 2026 году распахнет свои двери еще одна школа в микрорайоне «Минск-Мир». Ей будет присвоен 228-й номер. Это третье учреждение образования в экспериментальном комплексе. Школа рассчитана на 1 020 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особенность нового здания – геометрические фигуры и вырезы на фасаде. А рядом с главным входом находится пока еще чистая стена для стрит-арта. В центральном блоке школы разместятся учебные кабинеты, столовая с витаминным баром, актовый и конференц-залы, библиотека, а также школьный музей. В отдельную зону с бассейном можно будет попасть через пешеходную галерею. Также на территории располагается большой стадион. Планируется, что в школе будут открыты классы инженерной направленности.

Александр Юдинец, начальник управления по образованию администрации Октябрьского района:

Проектная мощность данного учреждения образования – 1 020 человек в одну смену. В данном здании будет находиться собственный бассейн плавательный, и, конечно, она будет оснащена по последнему слову техники. Все необходимое мультимедийное, звуковое оборудование, компьютерная техника, которая необходима для качественного освоения учебных дисциплин, также в полном объеме будет обеспечивать детей всеми необходимыми техническими средствами обучения.

Параллельно со строительными работами закупают оборудование и мебель. Значительная часть уже на складах. Ежедневно на объекте трудятся более 300 человек.