Почему сейчас так важно не забывать о патриотическом воспитании и что делают для этого в Беларуси?

Новости Беларуси. Без прошлого нет будущего. Это известное выражение сегодня приобретает особый смысл. В эпоху фейков, передергивания фактов и хайпа крайне важно разобраться и понять, где правда, а где откровенная ложь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно если речь идет о событиях давних лет и уроках истории. И как нынешним молодым людям, кто уже не застал живых свидетелей Великой Отечественной, не оказаться обманутыми? Беларусь категорически против пересмотра итогов самой страшной войны ХХ века. И сегодня важно не допустить героизации нацизма. О подготовке соответствующего законопроекта на днях говорил Президент. Попыток пересмотреть историю немало. Отдельные наши соседи буквально стирают из памяти всю правду об этом трагическом периоде истории. Уничтожаются памятники павшим солдатам, продвигаются идеи неонацизма, черное называется белым.

Остается одно – бороться за правду, историческую правду. Чтобы наши дети не повторили чудовищных ошибок человечества. Но как? Патриотическое воспитание молодежи – казалось бы банальные, но сегодня такие важные слова. И вот пример – молодежный патриотический центр в Бресте получит статус республиканского. Он находится на территории легендарной Брестской крепости. И где, если не там, напоминать юным потомкам о самой героической обороне ХХ века? О месте притяжения для настоящих патриотов своей родины – Кристина Протосовицкая. Житель Бреста в июне обратился с вопросом к Президенту. И вот продолжение истории

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Патриотический центр сегодня должен вызывать безоговорочные эмоции и при этом невероятным образом увлекать молодых людей, объединять и, конечно, вести за собой. Появление Молодежного патриотического центра в свое время поддержал глава государства. А стройка получила статус молодежной. Первых посетителей центр принял в 2018 году. Сегодня на его базе создали образовательную площадку, аналогов которой, по сути, не существует в стране.

Летние лагеря, учебно-тренировочные сборы и ежедневные занятия. За последние два года охват – более 2500 детей региона и 400 – из стран зарубежья. Александр Лукашенко: в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать