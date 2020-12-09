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«Ещё в детстве папа приводил меня сюда». Школьница рассказала, зачем ей навыки самообороны

09 декабря 2020 19:21
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Новости Беларуси. Как стать разведчиком, уложить недруга в два приема, выжить в экстремальных условиях и что такое военный конфликт? Еженедельно патриотический центр принимает две сотни студентов и школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Житель Бреста в июне обратился с вопросом к Президенту. И вот продолжение истории

«Ещё в детстве папа приводил меня сюда». Школьница рассказала, зачем ей навыки самообороны-1

Наталья Ахполова – единственная девчонка в клубе «Рубеж». Удивительно, но ее сюда привела мама.

«Ещё в детстве папа приводил меня сюда». Школьница рассказала, зачем ей навыки самообороны-4

Рукопашный бой, стрельба из пистолета, самооборона – все это пригодится девятикласснице в будущем. Мечта – поступление в Академию МВД.

«Ещё в детстве папа приводил меня сюда». Школьница рассказала, зачем ей навыки самообороны-7

«Ещё в детстве папа приводил меня сюда». Школьница рассказала, зачем ей навыки самообороны-9

Наталья Ахполова, ученица школы № 28 Бреста:
Кулачный бой, самооборона, стрельба, тактика боя, изучаем конфликты войны. Еще в детстве папа приводил меня сюда и рассказывал историю войны.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Наталья Ахполова # Фотофакт

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