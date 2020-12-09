«Ещё в детстве папа приводил меня сюда». Школьница рассказала, зачем ей навыки самообороны

Новости Беларуси. Как стать разведчиком, уложить недруга в два приема, выжить в экстремальных условиях и что такое военный конфликт? Еженедельно патриотический центр принимает две сотни студентов и школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Житель Бреста в июне обратился с вопросом к Президенту. И вот продолжение истории

Наталья Ахполова – единственная девчонка в клубе «Рубеж». Удивительно, но ее сюда привела мама.

Рукопашный бой, стрельба из пистолета, самооборона – все это пригодится девятикласснице в будущем. Мечта – поступление в Академию МВД.