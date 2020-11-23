Александр Лукашенко: в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать

Глава государства в первую очередь поинтересовался, как обстоят дела в белорусской армии. Для наших военных сейчас непростое время – национальную безопасность не перестают проверять на прочность. Президент подчеркнул необходимость и дальше эффективно противостоять деструктивным силам и попыткам раскачать страну. Для этого особое внимание нужно обратить на воспитание патриотизма.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы уже достаточно времени работаете в должности министра. Поэтому ваша точка зрения, ваш взгляд: мы за этот период прошли серьезный этап, нам пришлось и отмобилизовывать части, нам пришлось поднимать части и, как я часто говорю, выдвигать их на наиболее опасные направления, как нам тогда представлялось, да и сейчас. После всех наших мероприятий и после увольнения в запас, и призыва на срочную военную службу, каково состояние Вооруженных Сил и какие основные проблемы в Вооруженных Силах?

Вторая тема – мы это не скрываем – это противодействие тем деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну. Ну или не просто раскачать, а опрокинуть ее. Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации – отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (по студентам видим), которые не прошли службу в Вооруженных Силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании – у нас здесь большой пробел, его надо ликвидировать.