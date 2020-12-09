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«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?

09 декабря 2020 20:10
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Новости Беларуси. Воспитывать патриотов – непростая задача. Чтобы любовь к родине, гражданская позиция и традиционные белорусские ценности для молодых людей были не «высокими» словами, а жизненными ориентирами, в стране должна быть слаженная, четкая система. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изучение легендарного оружия, разобрать и собрать автомат. Рекорд избранных – 22 секунды.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-1

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-3

Сейчас мы изучаем материальную часть оружия, то есть учимся правильно собирать и разбирать. Заряжать патронами магазины и так далее.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-6

– Здесь хорошая обстановка и очень хорошие люди, которые опытно преподают эти занятия.

– А девочкам это пригодится в жизни?

– Я думаю, что да. И не только девочкам – всем, кто будет поступать в военное училище. И в жизни, в принципе, для общего развития.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-9

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-11

А еще ребята составляют свое генеалогическое древо. Вспоминают о предках и много говорят об истории крепости, чтобы страницы истории больше никогда не писались кровью.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-14

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-16

Евгений Каплич, педагог Молодежного патриотического центра:
Я стремлюсь их научить любить и крепость, и историю, и во многом свой собственный город.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-19

В летнее время центр принимает детей в лагеря, а в школьное их приглашают на учебно-тренировочные сборы. Из каждого уголка региона приезжают по 20-30 школьников и на пять дней погружаются в жизнь центра. Пандемия, конечно, внесла коррективы, но планы на 2021 год в силе.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-22

Виктор Радомский, заведующий Молодежным патриотическим центром:
Как одна девчонка сказала: «Я никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Потому что насыщенный график: с 7 до 22 часов они заняты. И большинство занятий, учебно-тренировочных сборов «Победитель», как вы правильно сказали, проходят в драйве. Улица, занятия, прыжки, установка палаток...

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-25

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-27

Одновременно центр может разместить до 40 ребят. В их распоряжении спальни, столовая и интерактивные пространства. Из последних приобретений – электронный тир. Арсенал – самые легендарные модели вооружения. Курок, в отличие от виртуальной мишени, настоящий.

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«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-30

Есть не только хорошая база, но и резерв для расширения. А это значит, опыт региона можно масштабировать до уровня всей страны. Министерство обороны уже готовит проект.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-33

Виктор Иванов, директор областного центра молодежного творчества:
Министерство обороны заинтересовалось данным вопросом. На сегодняшний день работают заинтересованные службы, ведомства Министерства обороны, изучается вопрос для расширения базы Молодежного патриотического центра и создание данного объекта на республиканском масштабе.

В подтверждение – самые красноречивые отзывы, старательно выведенные детской рукой.

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-36

«Никогда не думала, что можно неделю прожить без телефона». Чем занимаются ребята в патриотическом центре в Бресте?-38

Виктор Радомский:
Когда они пишут, что коллектив супер, что педагоги для них как советники, как друзья, что может быть лучше отзывов?

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# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Евгений Каплич # Виктор Радомский # Виктор Иванов # Фотофакт

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