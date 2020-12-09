«Праздник новогодний уже, можно сказать, начался». Как лесники Витебской области готовятся к ёлочным базарам

Новости Беларуси. В Витебской области стартовала подготовка к новогодним праздникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лесники региона стали заготавливать хвойные деревья для продажи на елочных базарах. Чтобы никто не остался без главного праздничного атрибута, здесь планируют реализовать около 30 тысяч лесных красавиц. Особенная пора сейчас и для сотрудников по охране и защите леса. Ведь нередки случаи, когда жители сами отправляются за елкой или сосной. А это уже грозит не праздничным настроением, а штрафом. Виктор Пралич продолжит новогоднюю тему.

Эта елочная плантация в Шумилинском районе была разбита в 2009 году. На протяжении всех лет за лесными красавицами ухаживали по-особенному. Оно и понятно, ведь накануне 2021 года именно им предстоит не испортить праздник. Лесники говорят, что новогоднее настроение у них уже задолго до самого долгожданного праздника в году.

Владимир Мазейко, лесничий Козьяновского лесничества:

Ель в основном пользуется спросом высотой от одного до двух метров. Ну бывают случаи, что берут более двух метров, до трех метров высотой. Праздник новогодний уже, можно сказать, начался. Потому что скоро уже торговые точки определят.

В Витебской области планируют заготовить около 30 тысяч новогодних деревьев. Кстати, в последние годы у жителей набирают популярность и елки в кадках. Разбирают их как горячие пирожки.

Дмитрий Подлещук, главный лесничий Шумилинского лесхоза:

После праздников данное растение можно пересадить на приусадебный участок или же высадить в лес. В этом году планируем продать около 100 растений.

По-своему к предновогодней суете готова охрана и защита леса. Устанавливают фотоловушки, выставляют посты на дорогах. Все для того, чтобы предотвратить незаконные вырубки новогодних деревьев.

Иосиф Леошко везет праздник своим внукам. Малышам захотелось как можно скорее поставить елку. Дедушка выписал, оплатил. Все законно.

Иосиф Леошко, житель Витебска:

Каждый год ставим. Когда дети были маленькие, ставили. А теперь уже дети выросли, внуки появились.

Тем же, кто все-таки греет себя надеждой бесплатно приобрести елку или сосну, грозит штраф до 50 базовых величин. Дешевле пойти на рынок и купить. Кстати, елочные базары развернутся в северном регионе уже с 22 декабря.