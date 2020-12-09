Житель Бреста в июне обратился с вопросом к Президенту. И вот продолжение истории

Новости Беларуси. Первый в стране патриотический центр открыли в здании бывшего штаба 125-го стрелкового полка, где оборону держали защитники Цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах – взорванная стена, которую позже восстановят сами же немцы. Здание они станут использовать как фильтрационный лагерь и будут там чувствовать себя хозяевами.

Петр Пицко, житель Бреста:

Пили коллекционные ликеры французские, причем некоторых ликеров было выпущено 1500 экземпляров всего лишь. Тут у вермахта они были. Хорошо жили.

И таких деталей брестчанин Петр Пицко знает немало. Им изучен каждый сантиметр этой земли. Когда шла реставрация патриотического центра, приходилось здесь даже ночевать. Петр занимается с детьми уже 20 лет. Говорит, что интерес к прошлому у молодежи есть, и он колоссальный. Важно, будешь ли ты с ними на одной волне. Из этой теории проект – исторический Instagram.