Житель Бреста в июне обратился с вопросом к Президенту. И вот продолжение истории

Новости Беларуси. Первый в стране патриотический центр открыли в здании бывшего штаба 125-го стрелкового полка, где оборону держали защитники Цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый в стране патриотический центр открыли в здании бывшего штаба 125-го стрелкового полка, где оборону держали защитники Цитадели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На кадрах – взорванная стена, которую позже восстановят сами же немцы. Здание они станут использовать как фильтрационный лагерь и будут там чувствовать себя хозяевами.
Петр Пицко, житель Бреста:
Пили коллекционные ликеры французские, причем некоторых ликеров было выпущено 1500 экземпляров всего лишь. Тут у вермахта они были. Хорошо жили.
И таких деталей брестчанин Петр Пицко знает немало. Им изучен каждый сантиметр этой земли. Когда шла реставрация патриотического центра, приходилось здесь даже ночевать.
Петр занимается с детьми уже 20 лет. Говорит, что интерес к прошлому у молодежи есть, и он колоссальный. Важно, будешь ли ты с ними на одной волне. Из этой теории проект – исторический Instagram.
Территория Брестской крепости – это карта с интерактивными контрольными точками. На них селфи современника соединяется с прошлым через кадр фотохроники.
Петр Пицко:
Мы бы просто наполнили Instagram молодежи не вот этими какими-то глупыми фотографиями зачастую, какого-то бездумного времяпрепровождения, а фотографиями, которые побудили бы их сверстников тоже прийти сюда и изучать историю.
Петр попал на встречу с Президентом и поднял вопрос о создании в стране единого поискового движения для детей. Чтобы они могли выходить в леса, участвовать в поиске мест боев.
Петр Пицко:
Где наша молодежь? Я успел это сказать. Мне 40 лет, а я самый молодой. Нет в поисковом движении молодежи. Это основной посыл, который удалось тогда донести.
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