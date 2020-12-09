Игорь Марзалюк: патриотический центр – это очень важно. Если мы этим не занимаемся, этим начинают заниматься другие

Новости Беларуси. Воспитание гражданина – это еще и вопрос национальной безопасности. Ведущие позиции в современном мире занимают именно те страны, где уровень патриотизма высок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Патриотический центр – это очень важно. Но еще очень важно, чтобы существовало обязательное посещение мест памяти для всех поколений белорусов. Потому что если мы этим не занимаемся, бросаем на самотек и не занимаемся этим системно, то этим начинают заниматься другие люди. Потому что самый главный элемент патриотического воспитания либо антипатриотического воспитания – это измененное историческое сознание, а значит измененные стереотипы ценностные, а значит совершенно другая картина мира в голове молодого человека.
У нас не будет второго шанса вырастить и воспитать поколение – поколение способных помнить и чтить свое прошлое. Планируется, что республиканский центр патриотического воспитания откроется уже в 2021 году.
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