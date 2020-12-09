Игорь Марзалюк: патриотический центр – это очень важно. Если мы этим не занимаемся, этим начинают заниматься другие

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Патриотический центр – это очень важно. Но еще очень важно, чтобы существовало обязательное посещение мест памяти для всех поколений белорусов. Потому что если мы этим не занимаемся, бросаем на самотек и не занимаемся этим системно, то этим начинают заниматься другие люди. Потому что самый главный элемент патриотического воспитания либо антипатриотического воспитания – это измененное историческое сознание, а значит измененные стереотипы ценностные, а значит совершенно другая картина мира в голове молодого человека.