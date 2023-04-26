Почему оппозиция выбирает самые чёрные и кровавые новости? Рассказал Сергей Клишевич

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим антифашистский форум в Минске, новости с фронта и новые регионы России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Почему идеология этого движения (что у нас, что в Украине) зиждется на кладбищекопании, на каком-то трупоедстве? Мы знаем, что в 1980-е годы раскопал этот деятель кладбище под Минском и Чернобыль. И с этими костями, на трагедиях, на этом трупоедстве только и вывозят.