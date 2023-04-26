Почему оппозиция выбирает самые чёрные и кровавые новости? Рассказал Сергей Клишевич

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим антифашистский форум в Минске, новости с фронта и новые регионы России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Почему идеология этого движения (что у нас, что в Украине) зиждется на кладбищекопании, на каком-то трупоедстве? Мы знаем, что в 1980-е годы раскопал этот деятель кладбище под Минском и Чернобыль. И с этими костями, на трагедиях, на этом трупоедстве только и вывозят.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо сказать, что иностранные спецслужбы, которые координировали, а мы знаем, что и БНФ поначалу был как проект Комитета госбезопасности Советского Союза, но в последующем, когда неумелое руководство московской верхушки привело к тому, что все эти структуры перешли под контроль и управление уже западных разведок и спецслужб. Прежде всего американских и других. Поэтому там люди прекрасно понимают, что человеческая психология более восприимчива к негативу, к чернухе. Это ни для кого не секрет, каждый сам может сделать свои выводы. Конечно, на этой жесткой картинке, что в 2020 году, когда ее рисовали, что якобы 10 омоновцев насиловали одну протестующую, что Зенон Позняк постоянно сгущает краски и ссылается ко всяким черным периодам истории, превращая их чуть ли не в кровавые побоища. И в этом контексте пользуется информационно-психологическим оружием, но тут, в принципе, понятно. Эта технология известна.
Читайте также:
Клишевич: американцы выделяют миллиарды, чтобы в Украине убивали друг друга, но на голодающих детей денег никогда не найдут
Виктория Федосова: «Беларусь займет свое место в новом мире, от которого уже Западу никак не скрыться»
Политолог: в США много людей, которые не хотят умирать. Они согласятся даже на снижение роли Америки