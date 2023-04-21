Политолог: в США много людей, которые не хотят умирать. Они согласятся даже на снижение роли Америки
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и необходимость применения грубой силы против врагов. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и заместитель директора ИСИП РУДН, политолог Виктория Федосова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас мы прекрасно понимаем, что война идет за миропорядок. И поражение западной коалиции будет означать – мы берем, что все страны начинают отказываться от доллара, соответственно, рушится эта глобальная финансовая пирамида. Госдолг США, эти все триллиарды, и все остальное. Короче, по итогу мы прекрасно понимаем, что в случае поражения у Штатов нет, грубо говоря, варианта сохранить статус-кво какой-то. То есть у них нет варианта, они скатятся сразу не на второе, не на пятое, а на седьмое место в мировом развитии. А это гражданская война со всеми их там расовыми, культурными и так далее. Всем, что у них там в этом котле. И в таком случае американская элита просто идет на уничтожение. Это будет совершенно какое-то другое государство. В таком случае мы прекрасно знаем, что англосакс, так сказать, в бункере не удавится, он, скорее, всех удавит. В таком случае что нам в этой ситуации делать? У меня есть подозрения, что в конечном итоге они и подожгут везде вокруг России. И в конечном итоге ударят и самым смертельным оружием. Как нам, так сказать, этого момента избежать?
Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:
Они постараются поджигать, разумеется, по границам. Но не нам же за них учитывать их степень дестабилизации внутри общества? И на самоорганизацию американцев я тоже могу рассчитывать. Это люди все-таки политически осознанные. Они сейчас, конечно, под влиянием этих идей. Часть общества, пополам. Гражданская война, о которой вы говорите. Вероятность такая есть, но даже в Демократической партии появился кандидат Кеннеди, который критикует основной курс Байдена. Допустим, есть расщепление в Демократической партии. Есть курс республиканцев, также расщепленный. И в этом пространстве суждения должны родиться новые смыслы. Например, Трамп, который идет на выборы, Кеннеди, который идет на выборы.
Они уже предполагают, что нужно будет сделать с глобальной финансовой системой. Так или иначе придется американцам схлопываться, затягивать пояса. Глобальная система уже от доллара зависит меньше. И, конечно, они все это учитывают. И уже сейчас, я уверена, простраивают сценарии такого развития событий. Конечно, глобальной финансовой верхушке хочется сохранить доминирование глобальное. Но это объективная реальность, от которой уже не убежать. Защититься от их ядерных ударов, если у них какой-то бзик случится, допустим, они понимают, что рушится глобальная империя и решают нанести ядерный удар.
Григорий Азаренок:
Не доставайся же ты никому.
Виктория Федосова:
Именно. Да, допустим. Но к такому варианту мы же не можем подготовиться, как-то им сказать: ребята, не надо! Мы единственное что можем сказать: хорошо, в вас тоже полетит. Не хотите так умирать, умрете от ядерных боеголовок. И в США очень много людей, которые не хотят умирать ни в каком варианте. Они согласятся даже на снижение роли США. Им объяснят, что таков объективный исторический процесс. Они повесят всех собак на Байдена, на демократическую администрацию нынешнюю. Мы ждем 2024 года не то что бы как манны небесной, но это важная реперная точка на этой карте временной, с которой станет многое понятно: родится ли решение вопроса, в том числе с финансовой элитой, внутри США.
Конечно, будет большая войнушка. Скорее всего, между финансовыми группами, военными, которые в одном конгломерате уже, корпорации, так как существует США с этим корпоративным капиталом и всеми заинтересованными сторонами, и народом. Вот такая интересная конфигурация получается. Найдется ли лидер, который сможет выцепить из этих властных кругов людей, которые готовы двигаться в новый мир и вообще остаться живыми. Я думаю, что все-таки найдутся такие люди, но не нужно их полностью считать шизофрениками, хотя многие видеоматериалы и сюжеты из США нам дают поводы так думать.
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