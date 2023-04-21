Политолог: в США много людей, которые не хотят умирать. Они согласятся даже на снижение роли Америки

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и необходимость применения грубой силы против врагов. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и заместитель директора ИСИП РУДН, политолог Виктория Федосова. Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас мы прекрасно понимаем, что война идет за миропорядок. И поражение западной коалиции будет означать – мы берем, что все страны начинают отказываться от доллара, соответственно, рушится эта глобальная финансовая пирамида. Госдолг США, эти все триллиарды, и все остальное. Короче, по итогу мы прекрасно понимаем, что в случае поражения у Штатов нет, грубо говоря, варианта сохранить статус-кво какой-то. То есть у них нет варианта, они скатятся сразу не на второе, не на пятое, а на седьмое место в мировом развитии. А это гражданская война со всеми их там расовыми, культурными и так далее. Всем, что у них там в этом котле. И в таком случае американская элита просто идет на уничтожение. Это будет совершенно какое-то другое государство. В таком случае мы прекрасно знаем, что англосакс, так сказать, в бункере не удавится, он, скорее, всех удавит. В таком случае что нам в этой ситуации делать? У меня есть подозрения, что в конечном итоге они и подожгут везде вокруг России. И в конечном итоге ударят и самым смертельным оружием. Как нам, так сказать, этого момента избежать?

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:

Они постараются поджигать, разумеется, по границам. Но не нам же за них учитывать их степень дестабилизации внутри общества? И на самоорганизацию американцев я тоже могу рассчитывать. Это люди все-таки политически осознанные. Они сейчас, конечно, под влиянием этих идей. Часть общества, пополам. Гражданская война, о которой вы говорите. Вероятность такая есть, но даже в Демократической партии появился кандидат Кеннеди, который критикует основной курс Байдена. Допустим, есть расщепление в Демократической партии. Есть курс республиканцев, также расщепленный. И в этом пространстве суждения должны родиться новые смыслы. Например, Трамп, который идет на выборы, Кеннеди, который идет на выборы. Они уже предполагают, что нужно будет сделать с глобальной финансовой системой. Так или иначе придется американцам схлопываться, затягивать пояса. Глобальная система уже от доллара зависит меньше. И, конечно, они все это учитывают. И уже сейчас, я уверена, простраивают сценарии такого развития событий. Конечно, глобальной финансовой верхушке хочется сохранить доминирование глобальное. Но это объективная реальность, от которой уже не убежать. Защититься от их ядерных ударов, если у них какой-то бзик случится, допустим, они понимают, что рушится глобальная империя и решают нанести ядерный удар.