Клишевич: американцы выделяют миллиарды, чтобы в Украине убивали друг друга, но на голодающих детей денег никогда не найдут

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим антифашистский форум в Минске, новости с фронта и новые регионы России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Реально то, что сегодня сделано, – это действительно героический поступок, героическая политика нашего Президента. Ни одна страна мира не сталкивалась с подобным, с такими огромными убытками и потрясениями, покалеченными человеческими судьбами, как столкнулась Беларусь. И мы, по сути дела, в одиночку справились сегодня с этой задачей.

Григорий Азаренок, СТВ:

Не просто в одиночку. Напомним, что против страны, больше всего пострадавшей от аварии на ЧАЭС, ввели санкции в 1997 году.

Сергей Клишевич:

У нас действительно такая социальная ответственная политика государства перед тем населением, которое пострадало тогда. Сколько домов было построено, сколько людей было переселено, сколько туда было вложено средств, в эти регионы!

Григорий Азаренок:

Там сейчас урожай собирают, сельское хозяйство и производство там есть.