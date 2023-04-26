Клишевич: американцы выделяют миллиарды, чтобы в Украине убивали друг друга, но на голодающих детей денег никогда не найдут

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим антифашистский форум в Минске, новости с фронта и новые регионы России. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич и председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Реально то, что сегодня сделано, – это действительно героический поступок, героическая политика нашего Президента. Ни одна страна мира не сталкивалась с подобным, с такими огромными убытками и потрясениями, покалеченными человеческими судьбами, как столкнулась Беларусь. И мы, по сути дела, в одиночку справились сегодня с этой задачей.
Григорий Азаренок, СТВ:
Не просто в одиночку. Напомним, что против страны, больше всего пострадавшей от аварии на ЧАЭС, ввели санкции в 1997 году.
Сергей Клишевич:
У нас действительно такая социальная ответственная политика государства перед тем населением, которое пострадало тогда. Сколько домов было построено, сколько людей было переселено, сколько туда было вложено средств, в эти регионы!
Григорий Азаренок:
Там сейчас урожай собирают, сельское хозяйство и производство там есть.
Сергей Клишевич:
Если бы там была война, не дай бог, стрельба, нужно было им создать какой-то очаг напряжения, американцы бы и другие их олигархические западноевропейские либеральные сателлиты не пожалели бы ни копейки. Миллиарды, сотни миллиардов долларов выделяются на то, чтобы убивать друг друга. Но чтобы помочь людям, голодающим в Африке детям (они каждый день от голода умирают), чтобы помочь чернобыльцам, которые тоже страдают, и это отражается на их здоровье. Воды нет в некоторых государствах африканских. У них на это денег никогда не найдется. Вот он, либеральный капиталистический бесчеловечный, жестокий мир. Мы все должны это понимать. И не дай бог нам с ними сесть за один стол переговоров и решать какие-то вопросы серьезно. Они нас просто кинут, плюнут на нас, на наших детей, родных и близких. Вот вам черное и белое.
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