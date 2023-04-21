Виктория Федосова: «Беларусь займёт своё место в новом мире, от которого уже Западу никак не скрыться»

Григорий Азаренок, СТВ: Вы видите большой геополитический трек, который совершает наш Президент с начала этого года. ОАЭ, Китай, несколько раз Россия, Зимбабве, Иран и так далее. И везде решаются такие очень интересные глобальные вопросы. Как вы видите роль Беларуси, белорусской государственной модели сейчас во всей этой большой нашей мировой катавасии?

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:

Разумеется, для тех, кто пытался осуществить государственный переворот в Беларуси, наверное, такая картина не очень приятная. Потому что Беларусь, естественно, набирает вес. Способна говорить с крупнейшими игроками. В том числе с Россией в связке Союзного государства, имея общую военную доктрину, общую оборонную стратегию, уже понятный вектор развития. Понятен курс, что Беларусь займет свое место в новом мире, от которого уже Западу никак не скрыться. Как смотрит Польша на это? Нас это не очень сильно интересует, но, видимо, сильно поляки бесятся по этому поводу. Потому что Беларусь наконец-то кристаллизовалась в этом пространстве.

Если раньше, до 2020 года, все-таки у нас, в России, было много скептиков по отношению к Беларуси. Мы боялись, на самом деле, что же будет, удастся ли там поменять структуру мышления через инструменты мягкой силы, пропаганды жесточайшей западной. То теперь понятно, что это движение в едином векторе, конечно, для Беларуси это только дает усиление. Потому что никаких иллюзий ни у России, ни у Беларуси не осталось по поводу санкций, давления, уничтожения, которые нам прописали как сценарий наши западные бывшие партнеры. А нынче открытые враги.

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