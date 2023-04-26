«Не получил ни царапины. Наверное, ангел-хранитель». Белорус рассказал о военных подвигах своих дедушек

Новости Беларуси. В Год мира и созидания телеканал СТВ продолжает знакомить вас с героями, которые ценой собственной жизни подарили нам настоящее. Наши отцы, деды и прадеды. Их героизм и отвага не покрываются пылью забвения. Мы вспоминаем их имена, их борьбу во имя Победы. И это напоминание нам, потомкам, на всю оставшуюся жизнь.

Олег Панько:

У меня воевали два деда, и оба имели боевые ордена. К сожалению, я их уже не застал, они умерли еще до моего рождения. Лично узнать их боевой путь мне не удалось. О дедушках, их биографии и боевых заслугах я узнал из различных источников. Что-то от родных и близких, что-то из оставшихся в нашей семье документов. Также много полезной информации я получил на сайте «Подвиг народа» и «Память народа».

Информации немного, оттого она и ценна. Халиманюк Михаил Павлович. Автоматчик 74-го полка 1-го Белорусского фронта. На территории Польши в боях получил множественные ранения. Броском гранаты поразил вражеский танк. Израненного, но не покоренного бойца эвакуировали в тыл. На поле боя он больше не выходил, не позволяли увечья, но до победного мая Михаил Павлович свято верил, что никакие шрамы, травмы не сломят дух советского солдата, тех, кто твердой поступью шагает к Победе. Эта вера была движущей силой на пути к уничтожению фашизма. За личное мужество и героизм представлен к награде «За отвагу».

Медаль «За отвагу» – одна из первых и по своему статусу высшая медаль в наградной системе СССР. Основания для награждения: героизм, храбрость и отвага в боях с врагами Союза Советских Социалистических Республик.

История второго деда, Панько Леонтия Герасимовича, не менее героична.

Олег Панько:

В архивных документах сказано: 13 октября 1944 года командир 2-го пулеметного расчета 2-го стрелкового батальона сержант Панько в бою за деревню огнем пулемета подавил пулеметный расчет противника, тем самым в бою был смелым и решительным. Награжден медалью «За отвагу».

При ликвидации вооруженной группировки противника под минаметно-пулеметным огнем Леонтий Герасимович беспрерывно доставлял боеприпасы на передний край. А в 1945 году в бою он своим пулеметным обстрелом обеспечил продвижение роты вперед. Уничтожил пять вражеских солдат. Первым со своим расчетом ворвался в деревню, где захватили четыре дома, в которых прятались 17 вражеских бойцов и офицеров. За мужество при исполнении своего долга награжден орденом Красной Звезды.

Орден Красной Звезды. Награда вручалась независимо от званий: ее могли получить и солдаты, и офицеры. Награждения производились за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми действиями, способствовавшими успеху советских войск.

Олег Панько:

Примечательно то, что один дедушка, пройдя жернова войны, получил ранения, а второй дедушка не получил ни царапины, придя с войны. Для семьи это, наверное, ангел-хранитель либо что-то свыше. Наверное, Боженька даровал ему свободу и жизнь. Если бы мне сегодня пришлось встретиться со своими дедушками, я бы их поблагодарил за чистое и светлое небо над головой.

Сегодня же в том числе и внук ветеранов стоит на защите однажды дарованного чистого неба. И пусть в семейном архиве не сохранились медали героев (два деда предпочли не расставаться со своими регалиями и в ином измерении), их ордена и медали сегодня прикреплены к душам благодарных потомков. А еще их мужественные лица и отважные подвиги… Ветераны Великой Отечественной войны по сей день живут в наших бессмертных полках. Олег Панько:

Война все дальше и дальше. Дедушки наши уходят. Но благодаря акции «Бессмертный полк» рядом с нами в строю наши дедушки. И самое главное – прививать будущему поколению то, что не стоит забывать, что они сражались за нашу свободу.