«Время отдать долг Родине». Призывников Беларуси начали отправлять на срочную военную службу

Новости Беларуси. В стране началась отправка призывников на срочную военную службу. Более 100 новобранцев уже 26 апреля пополнили ряды Минской военной комендатуры и сил специальных операций Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония состоялась в музейно-парковом комплексе «Победа». В ней приняли участие представители и руководство Вооруженных Сил Беларуси, родные и близкие будущих военнослужащих. Призывникам прозвучали слова напутствия.

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Министерства обороны Беларуси: Началась отправка нового пополнения со всех областных и минского городского сборных пунктов. Сегодня первый день, планируется направить со всех областных и минского городского сборных пунктов порядка 1 000 призывников. Они пополнят ряды сил специальных операций, Минской военной комендатуры и 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов.

Пришло время отдать долг Родине, значит мы это сделаем. Он молодец, у него все получается и, я думаю, получится. Главное, мы ему пожелали добрых людей, хороших командиров, сослуживцев. Возможно, в будущем новых друзей. Дай бог ему легкой службы.

Призывники отправились в расположения воинских частей. Впереди у новобранцев курс молодого бойца. Всего в войска для прохождения службы планируется направить около 10 тысяч человек.