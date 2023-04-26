Азарёнок: «БНФьё выросло и развилось из двух могил: минского урочища и чернобыльского саркофага»

Ежегодные провокации против Беларуси в связи с так называемым «Чарнобыльскім шляхам» теперь происходят исключительно за пределами нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Народ знает, что Президент и органы власти делают все для возрождения пострадавших земель, а политические шарлатаны много лет пытались на трагедии лишь пиариться. О созидании и разрушении – авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Варшава, Вильня, Прага, Тбилиси, Калифорния, Вашингтон, Берлин, Вроцлав, Щетин, Краков, Рига. Что объединяет сегодня эти города? Там воняло. Воняло сильно, смрадно, мерзко, жидко и гнилостно. Там ходили змагары. У них был шлюх. Чарнобыльскі шлюх. А в Беларуси его не было. Ни в Минске, ни в Гродно, ни в Гомеле – ни в одном населенном пункте. Родина чиста от радиоактивного сброда. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

БНФье выросло и развилось из двух могил: минского урочища и чернобыльского саркофага. Героические шахтеры прокапывали землю, чтобы успеть до грунтовых вод раньше расплавленного реактора, военные и администрация занимались локализацией, отселением, ликвидацией последствий, но уже поднимал свою голову навозный труп. Очень скоро он будет швыряться в робких коммунистов куропатскими костями и звенеть по стране огромным могильным колоколом, призывая нас на войну с Россией. Вот один из тех первых шлюхов. Подробности смотрите в видео. Только вот не выросло здесь ваше кладбище. Пришел человек не смерти, а жизни. И сказал: здесь будет жизнь. Здесь будет урожай. Здесь будет детский смех. Здесь будет развитие. А кладбище с упоротыми зомбаками выехало, расшвыряло по миру. Шатается теперь по сдыхающей Европке. На них любуются геи и куклы с синдромом дауна.

Ну а что там Фортеця Бахмут? Фортэця Бахмут –

Всех бандеровцев закопают тут.

Фортэця Бахмут –

Фашистам капут.

Фортэця Бахмут –

Літакі не дают. Григорий Азаренок:

Так что все-таки Артемовск. Слава Вагнеру. А в Беларуси снова сеют поля. И, как всегда, Президент – со своим народом. И вновь напоминает: проиграть там – окунуться в кровавые поля мировой войны. Лукашенко: Караник как нарочно сделал – вылизал свои хозяйства на границе, любо-дорого смотреть. И в связи с этим вновь к пикейным жилетам. Союзы меча и орала размышляют о том, как они все проиграли и обращаются к элитке.

– В 2020 году не случился раскол элит, знаете почему? Потому что элит нет.

– Некому там было раскалываться.

– Просто не было элит. Что такое элита, смотрите. Элита – это не просто люди, которые совокупно занимают какие-то должности или обладают каким-то капиталом. Для того чтобы эти люди стали элитой, они должны не только иметь рычаги воздействия на ситуацию. Они должны осознавать себя как субъект. Они должны проговорить или осознать как минимум свои групповые интересы.