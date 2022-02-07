Почему новый Кодекс об образовании не могли принять 10 лет? Ответил ректор БГУИР
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Почему так долго этот Кодекс все никак не могли принять? С какими нормами было больше всего проблем?
Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:
Я не сказал бы, что с нормами были проблемы, потому что мне посчастливилось принять обсуждение в публичных чтениях в Палате представителей. Я выступал по Кодексу. Скорее, нужно говорить о том, что сама структура закона несколько претерпела изменения. И Кодекс построен в принципах делегирования полномочий. Очень много норм сделано таким образом, что они от норм прямого действия перешли к передаче функций. Правительству, Министерству образования, директору школы, ректору университета. И это дает в том числе возможности для более оперативного принятия решений.
Алена Сырова:
Этого не хватало раньше?
Вадим Богуш:
Да. Отдельные статьи где-то сдерживали развитие, где-то сдерживали принятие решений.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
То есть, с одной стороны, какое-то количество детей должно было принимать участие в лабораторной работе – это было…
Вадим Богуш:
Немножко не так.
Кирилл Казаков:
Как преподаватели объясняют, мы набирали какое-то количество ребят, они должны были у нас присутствовать на практической работе, но при этом другие нормы, например, по предметам археологии, они должны были делить группу надвое. И здесь случалась такая история, что и здесь мы нарушали, и здесь мы нарушали.
Вадим Богуш:
На самом деле, это всего лишь один из примеров.
Кирилл Казаков:
Я понимаю. Это один из житейских примеров преподавателей.
Вадим Богуш:
Реально мы говорим о том, что, чтобы, на примере высшей школы, войти в изменения содержания образования, ты должен был войти в типовой план, разработать типовую учебную программу, примерно год обкатка проходила всего этого изменения содержания. Это в лучшем случае. И только в следующем году это новый спецкурс, условно, или новое какое-то содержание встраивалось в непосредственно образовательный процесс. Сейчас от типовой учебно-программной документации мы ушли в новой редакции Кодекса. Она есть примерная и основа, чтобы мы организовывали образовательный процесс. Это рабочая документация, которая разрабатывается каждым университетом.
Алена Сырова:
По сути, дали широкий коридор, а каждый уже сам…
Кирилл Казаков:
Такое педагогическое творчество.
Вадим Богуш:
И большая ответственность, я всегда об этом говорил. Возможности – это не только возможность что-то новое привнести, но это и ответственность за то, что ты делаешь. Для ведущих вузов это однозначно преимущество, потому что мы выигрываем в динамике.
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