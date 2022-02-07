Почему новый Кодекс об образовании не могли принять 10 лет? Ответил ректор БГУИР

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Алена Сырова, СТВ:

Почему так долго этот Кодекс все никак не могли принять? С какими нормами было больше всего проблем?

Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:

Я не сказал бы, что с нормами были проблемы, потому что мне посчастливилось принять обсуждение в публичных чтениях в Палате представителей. Я выступал по Кодексу. Скорее, нужно говорить о том, что сама структура закона несколько претерпела изменения. И Кодекс построен в принципах делегирования полномочий. Очень много норм сделано таким образом, что они от норм прямого действия перешли к передаче функций. Правительству, Министерству образования, директору школы, ректору университета. И это дает в том числе возможности для более оперативного принятия решений. Алена Сырова:

Этого не хватало раньше? Вадим Богуш:

Да. Отдельные статьи где-то сдерживали развитие, где-то сдерживали принятие решений. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

То есть, с одной стороны, какое-то количество детей должно было принимать участие в лабораторной работе – это было… Вадим Богуш:

Немножко не так.