Сколько украинцев считают Беларусь враждебным государством? Данные соцопроса
Новости Беларуси. Дружественное государство, братская страна, стратегический партнер. Так рассматривают Беларусь 40 % украинцев, принявших участие в опросе о взаимном восприятии Беларуси и Украины. Исследование проводил аналитический центр ЕсооМ совместно с фондом «Украинская политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детальнее в цифрах картина выглядит следующим образом.
Екатерина Забенько, СТВ:
В основном жители Украины воспринимают нас как соседей, 19 % опрошенных считают дружественным государством, еще 17 % – братской страной, 4 % видят в Беларуси стратегического партнера. При этом враждебным государством и источником угрозы для Украины нашу страну воспринимают 14 % респондентов.
Екатерина Забенько:
Организаторы исследования отмечают, что такие ответы в основном звучали от жителей западной и центральной частей соседнего государства. Любопытно, что полученные в ходе проведения опроса данные противоположны оценкам некоторых ангажированных СМИ и прямо опровергают результаты исследования социологической группы «Рейтинг». Его результаты были растиражированы в декабре 2021 года. Если верить данным, то почти половина украинцев считают Беларусь враждебным государством. Однако украинское общество, скорее, недовольно характером взаимоотношений наших стран. Напряженными или плохими их назвали 40 % опрошенных.
Мнение украинцев формируется не без участия СМИ, занимающих антибелорусскую позицию. В таких медиа в адрес нашего государства часто звучат негативные оценки. Не сидит без дела и беглая оппозиция, осевшая в Украине.
Исследование предполагало выяснение взаимного восприятия друг друга народами двух стран. Так вот белорусы к украинцам относятся намного лучше. 70 % опрошенных высказали свое позитивное отношение. 30 % считают украинцев добрыми соседями.
Екатерина Забенько:
В то же время более половины белорусов не считают украинский опыт хорошим примером, а сама Украина не позиционируется как стабильное государство и надежный партнер. Не одобряют наши граждане и сближение Украины с Западом. Большинство белорусов (около 60 %) за движение в сторону Союзного государства либо сохранение нейтралитета.