Сколько украинцев считают Беларусь враждебным государством? Данные соцопроса

Новости Беларуси. Дружественное государство, братская страна, стратегический партнер. Так рассматривают Беларусь 40 % украинцев, принявших участие в опросе о взаимном восприятии Беларуси и Украины. Исследование проводил аналитический центр ЕсооМ совместно с фондом «Украинская политика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ: В основном жители Украины воспринимают нас как соседей, 19 % опрошенных считают дружественным государством, еще 17 % – братской страной, 4 % видят в Беларуси стратегического партнера. При этом враждебным государством и источником угрозы для Украины нашу страну воспринимают 14 % респондентов.

Екатерина Забенько:

Организаторы исследования отмечают, что такие ответы в основном звучали от жителей западной и центральной частей соседнего государства. Любопытно, что полученные в ходе проведения опроса данные противоположны оценкам некоторых ангажированных СМИ и прямо опровергают результаты исследования социологической группы «Рейтинг». Его результаты были растиражированы в декабре 2021 года. Если верить данным, то почти половина украинцев считают Беларусь враждебным государством. Однако украинское общество, скорее, недовольно характером взаимоотношений наших стран. Напряженными или плохими их назвали 40 % опрошенных.

Мнение украинцев формируется не без участия СМИ, занимающих антибелорусскую позицию. В таких медиа в адрес нашего государства часто звучат негативные оценки. Не сидит без дела и беглая оппозиция, осевшая в Украине.