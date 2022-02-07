«Дистанционная форма образования – это не для детей». Придадут ли ей статус и будут ли указывать это в дипломе?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Почему очень многие люди против дистанционного образования? Несмотря на то, что ковид показал, что опасно ходить вместе в школу, быть в аудиториях, однако есть небольшая лазейка, что на дистанционном образовании не совсем ты учишься.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Давайте посмотрим, во-первых, что такое дистанционное образование и применение дистанционных образовательных технологий в образовании, в традиционных формах получения образования. Это разные вещи. Сегодня образовательный процесс немыслим без информационно-коммуникационных технологий, без дистанционных технологий как дополнительный источник получения знаний, дополнительный канал. Директор колледжа об удалёнке: мы дистанционно студента не научим класть кладку или плитку. Читайте здесь. Алена Сырова, СТВ:

Еще два года назад, когда была первая волна пандемии, мы не были очень готовы, чтобы те же школы, например, перевести на дистанционное обучение. Кирилл Казаков:

Я помню: четвертая четверть 2020 года проходила непонятно как. Сергей Касперович:

Кстати, дистанционной формы в общем среднем образовании и не будет, это предусмотрено.

Кирилл Казаков:

Это исключительно для высшего, да? Сергей Касперович:

Это профтех… Причем это будет очень точечно, по уровню профтехобразования это уже сейчас очевидно. Среднее специальное, высшее образование – мы полагаем, что более широкое применение дистанционная форма может получить в дополнительном образовании взрослых. На самом деле там немало различных видов образовательных программ: от переподготовки до обучающих курсов, где дистанционная форма для мотивированных взрослых людей, конечно же, может быть эффективной. Поэтому здесь все эти вопросы будут нормативно отрабатываться. В высшем образовании, очевидно, на отдельных специальностях тоже. Алена Сырова:

Как химию и биологию преподавать дистанционно?

Кирилл Снагощенко, магистрант БГПУ:

Очень просто. И даже у нас в университете во время пандемии... Кирилл Казаков:

Лабораторную работу, домашнюю как сделать в таких условиях? Кирилл Снагощенко:

Мы были вынуждены прибегать к дистанционному образованию, к технологиям. Мои коллеги сказали, что дистанционное образование будет как отдельная форма получения образования на уровнях дневной и заочной. Суть в том, что система образования, в принципе, готова к тому, чтобы абитуриент поступал в вуз и получал образование в форме дистанционного обучения. Это не новое. Мы это прошли. Это прошли и страны Центральной и Восточной Европы, если посмотреть исследование, которое проводилось. Заключение данного исследования гласит о том, что необходимо на национальном уровне законодательно закреплять систему дистанционного образования, что наша республика, в общем-то, сейчас и делает. Алена Сырова:

Почему? Вы сами учились дистанционно? Кирилл Снагощенко:

Я получал не дистанционное образование. Я получал образование дневной формы, очное. Это совсем разные вещи. Кирилл Казаков:

Мы сейчас говорим о том, что для многих людей дистанционное образование – это форма: я и компьютер. А там, за компьютером, еще преподаватель. А вы сейчас говорите о статусе дистанционного образования. Правильно? Сергей Касперович:

Здесь очень важно определиться с разницей в понятиях. Дистанционно-образовательные технологии как некий дополнительный инструмент в традиционных формах, в том числе очной, заочной. Алена Сырова:

Дистанционные технологии – это, опять же, вы, преподаватель, компьютер. Сергей Касперович:

Да. Помимо занятий, я вечером прихожу, открываю онлайн-лекцию и получаю консультацию от преподавателей дистанционно. Дополнительно выхожу на другие ресурсы, в том числе открытые образовательные платформы. Кирилл Казаков:

В дипломе будет написано: очная, заочная, дистанционная? Сергей Касперович:

Это очная форма.