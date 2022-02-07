«Дистанционная форма образования – это не для детей». Придадут ли ей статус и будут ли указывать это в дипломе?
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему очень многие люди против дистанционного образования? Несмотря на то, что ковид показал, что опасно ходить вместе в школу, быть в аудиториях, однако есть небольшая лазейка, что на дистанционном образовании не совсем ты учишься.
Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Давайте посмотрим, во-первых, что такое дистанционное образование и применение дистанционных образовательных технологий в образовании, в традиционных формах получения образования. Это разные вещи. Сегодня образовательный процесс немыслим без информационно-коммуникационных технологий, без дистанционных технологий как дополнительный источник получения знаний, дополнительный канал.
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Алена Сырова, СТВ:
Еще два года назад, когда была первая волна пандемии, мы не были очень готовы, чтобы те же школы, например, перевести на дистанционное обучение.
Кирилл Казаков:
Я помню: четвертая четверть 2020 года проходила непонятно как.
Сергей Касперович:
Кстати, дистанционной формы в общем среднем образовании и не будет, это предусмотрено.
Кирилл Казаков:
Это исключительно для высшего, да?
Сергей Касперович:
Это профтех… Причем это будет очень точечно, по уровню профтехобразования это уже сейчас очевидно. Среднее специальное, высшее образование – мы полагаем, что более широкое применение дистанционная форма может получить в дополнительном образовании взрослых. На самом деле там немало различных видов образовательных программ: от переподготовки до обучающих курсов, где дистанционная форма для мотивированных взрослых людей, конечно же, может быть эффективной. Поэтому здесь все эти вопросы будут нормативно отрабатываться. В высшем образовании, очевидно, на отдельных специальностях тоже.
Алена Сырова:
Как химию и биологию преподавать дистанционно?
Кирилл Снагощенко, магистрант БГПУ:
Очень просто. И даже у нас в университете во время пандемии...
Кирилл Казаков:
Лабораторную работу, домашнюю как сделать в таких условиях?
Кирилл Снагощенко:
Мы были вынуждены прибегать к дистанционному образованию, к технологиям. Мои коллеги сказали, что дистанционное образование будет как отдельная форма получения образования на уровнях дневной и заочной. Суть в том, что система образования, в принципе, готова к тому, чтобы абитуриент поступал в вуз и получал образование в форме дистанционного обучения. Это не новое. Мы это прошли. Это прошли и страны Центральной и Восточной Европы, если посмотреть исследование, которое проводилось. Заключение данного исследования гласит о том, что необходимо на национальном уровне законодательно закреплять систему дистанционного образования, что наша республика, в общем-то, сейчас и делает.
Алена Сырова:
Почему? Вы сами учились дистанционно?
Кирилл Снагощенко:
Я получал не дистанционное образование. Я получал образование дневной формы, очное. Это совсем разные вещи.
Кирилл Казаков:
Мы сейчас говорим о том, что для многих людей дистанционное образование – это форма: я и компьютер. А там, за компьютером, еще преподаватель. А вы сейчас говорите о статусе дистанционного образования. Правильно?
Сергей Касперович:
Здесь очень важно определиться с разницей в понятиях. Дистанционно-образовательные технологии как некий дополнительный инструмент в традиционных формах, в том числе очной, заочной.
Алена Сырова:
Дистанционные технологии – это, опять же, вы, преподаватель, компьютер.
Сергей Касперович:
Да. Помимо занятий, я вечером прихожу, открываю онлайн-лекцию и получаю консультацию от преподавателей дистанционно. Дополнительно выхожу на другие ресурсы, в том числе открытые образовательные платформы.
Кирилл Казаков:
В дипломе будет написано: очная, заочная, дистанционная?
Сергей Касперович:
Это очная форма.
Вадим Богуш, ректор БГУИР, председатель Республиканского совета ректоров:
Уже сейчас в дипломе не пишется, какая форма получения образования. В приложении выписка будет, оценки ваши и так далее. Но если вы начинаете обсуждать тему дистанционного образования как самостоятельной формы получения образования, то здесь действительно нужно четко понимать, и я соглашусь, что дистанционная форма образования – это не для детей.
Алена Сырова:
Однозначно.
Кирилл Казаков:
Мы про это и говорим.
Вадим Богуш:
Это для тех людей, которые умеют грамотно управлять своим временем – раз. И вторые, которые мотивированы на получение соответствующего образования.
Алена Сырова:
Самодисциплина, да?
Кирилл Казаков:
Это, опять же, те люди, которые идут в магистратуру, скорее всего. Правильно?
Вадим Богуш:
Нет. Это связано еще и со спецификой деятельности. То есть понятное дело, что дистанционно учиться в социальной сфере практически невозможно. В сфере IT – наш опыт показывает, что вполне.
Кирилл Казаков:
Творческие вузы тоже вряд ли смогут позволить себе такую форму?
Вадим Богуш:
Танец дистанционно или рисунок – тоже определенная специфика. Ну а то, что вы говорили о технологическом обеспечении, сейчас есть достаточно много форм прокторинга, который работает эффективнее, чем преподаватель, который находится в аудитории, который следит, куда посмотрел студент.
Кирилл Казаков:
То есть мы приходим к тому, что нас будет учить искусственный интеллект.
Вадим Богуш:
И это тоже вещь, которую можно использовать при широком использовании дистанционных и электронных образовательных технологий.
Кирилл Казаков:
И это в Кодексе есть?
Вадим Богуш:
В Кодексе есть. Модульный принцип построения образовательных программ – это как раз одно из преимуществ, которое мы можем сейчас реализовать быстрее, чем если мы будем ходить по большому кругу изменения содержания образования.
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