Валентина Гинчук: разрабатывается документ «школьный стандарт», он появится уже к лету 2022-го

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу « По существу » собрались эксперты всей вертикали процесса.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

На республиканском педсовете глава государства акцентировал внимание на том, что школа – это храм. И все участники образовательного процесса должны понимать это и относиться к этому, как к храму. Очень много для урегулирования взаимоотношений между участниками образовательного процесса уже заложено и декларировано в Кодексе об образовании. Но в развитие этих идей еще разрабатывается документ под названием школьный стандарт. В котором будут тоже четко прописаны взаимоотношения участников образовательного процесса. Работа над этим идет.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это локальная бумага будет либо это будет касаться национального уровня?

Валентина Гинчук:

Это будет такой типовой, скажем так, документ, который каждая школа и учреждение образования сможет преломить и на себя. Предполагается, что он будет к лету этого года.

Алена Сырова, СТВ:

То есть уже в новый учебный год войдем с новым документом.

Валентина Гинчук:

Да.