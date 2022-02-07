Валентина Гинчук: разрабатывается документ «школьный стандарт», он появится уже к лету 2022-го
Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
На республиканском педсовете глава государства акцентировал внимание на том, что школа – это храм. И все участники образовательного процесса должны понимать это и относиться к этому, как к храму. Очень много для урегулирования взаимоотношений между участниками образовательного процесса уже заложено и декларировано в Кодексе об образовании. Но в развитие этих идей еще разрабатывается документ под названием школьный стандарт. В котором будут тоже четко прописаны взаимоотношения участников образовательного процесса. Работа над этим идет.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это локальная бумага будет либо это будет касаться национального уровня?
Валентина Гинчук:
Это будет такой типовой, скажем так, документ, который каждая школа и учреждение образования сможет преломить и на себя. Предполагается, что он будет к лету этого года.
Алена Сырова, СТВ:
То есть уже в новый учебный год войдем с новым документом.
Валентина Гинчук:
Да.
Кирилл Казаков:
Потому что, вы же понимаете, что какая-нибудь школа, например, в Каменной Горке в Минске, где две смены и около 5 500 учеников, которые вот так вот за сутки оборачиваются. И школа где-нибудь в селе, где учится всего 20-30 человек, они, в принципе, к разным стандартам должны каким-то образом прислушаться.
Валентина Гинчук:
Поэтому каждая школа разрабатывает свои локальные правовые документы.
Наталья Бушная, директор гимназии № 1 Минска:
Конечно, на основе тех, которые на национальном уровне разработаны.
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