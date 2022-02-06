О дистанционной форме образования в высшей школе и расширении целевой подготовки. Что изменится?

Новости Беларуси. Кодекс об образовании. Версия 2.0. В начале этой недели Александр Лукашенко подписал закон, утверждающий новую редакцию Кодекса об образовании, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прежний в свое время стал настоящим прорывом на постсоветском пространстве, так как являлся чуть не единственным документом, который регламентировал систему образования страны от яслей-сада до аспирантуры. Подготовкой текста нового документа занялись еще в 2016 году. Дискуссии, жаркие обсуждения, дополнения – и вот обновленный Кодекс вступил в силу.

Наталья Яловая, проректор Брестского государственного технического университета:

Много вопросов затронуто по самой системе высшего образования. Она разделена теперь на бакалавриат и магистратуру. Магистратура была необходима для того, чтобы можно было работать в университете, чтобы можно было пойти в аспирантуру и продолжать свою научную деятельность. Сейчас она закреплена в отдельный вид образования, потому что она теперь, получается, дополняет тот бакалавриат, на который идет учиться большая часть абитуриентов. Статус бакалавра, статус магистра – новые понятия. Новые понятия для отраслей народного хозяйства. Поэтому очень интересно, как будет принимать заказчик, потребитель кадров, которых мы будем выпускать.

Еще изменения для высшей школы – дистанционная форма образования. Это дельная форма. Если раньше она шла как часть заочной формы получения образования, сегодня это отдельно выделенная форма. Она в большей степени должна использоваться для экспорта образовательных услуг. Для работающих, мотивированных людей такая форма тоже подойдет.

Кристина Протосовицкая:

Новый Кодекс предусматривает расширение целевой подготовки – до 60 % доля увеличивается. Как это повлияет на абитуриентов и студентов?

О расширении целевой подготовки

Наталья Яловая:

Это закрепление будущего распределения. Может быть, конечно, при поступлении в университет какие-то приоритеты поменяются. Но по крайней мере производство будет смотреть за теми студентами, которые будут учиться, и уже будет готовить под себя этого специалиста.

Целевая подготовка – во-первых, это будет конкурс при поступлении: для целевиков – один, для просто абитуриентов – другой. Поэтому здесь нужно будет, конечно, все это предусмотреть. Но это все новое.

Кристина Протосовицкая:

Фишкой белорусского образования является социальная направленность. Ведь то количество льгот при поступлении, которые рассматриваются, расширяется новым Кодексом. Действительно ли это так?

«Социальный пакет остается в университете»