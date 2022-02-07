«А» – гении, «Б» – среднячки. Есть ли в Беларуси деление по классам учеников на основе их способностей?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Когда я учился, у нас была такая практика – я заканчивал школу в 1996 году – нас делили, 10 и 11 классы. «А» – это те, кто хорошо знают материал, что-то наподобие «талантливые и гениальные». «Б» – те, которые середнячки. «В» – остальное отребье, простите, плохо говорю, но такое отношение было в школах.

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу « По существу » собрались эксперты всей вертикали процесса.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

На сегодня такого принципа дифференциации учащихся на третьей ступени не существует. Сегодня мы говорим о том, что учащиеся получают возможность и право изучать учебные предметы на повышенном уровне в зависимости от своих запросов, образовательных потребностей, в зависимости от того, куда они будут поступать дальше. Они выбирают предметы, которые им нужны.

Кирилл Казаков:

То есть это профессиональная дифференциация на уровне 10-11 классов?

Валентина Гинчук:

В какой-то мере. Не совсем профессиональная, просто изучение учебных предметов, которые потом нужны для поступления, на повышенном уровне.

Кирилл Казаков:

Инклюзия – это в общем смысле, как я понимаю, потому что есть дети разного развития.

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Равный доступ к качественному образованию всех обучающихся в соответствии с их психическими, физическими, интеллектуальными возможностями и потребностями. Мы говорим об индивидуальных образовательных потребностях и возможностях. Широкое понимание – инклюзия касается не только работы с детьми с психофизическими особенностями. Это также одаренные, ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, у которых, может быть, по состоянию здоровья есть ограничения.

Валентина Гинчук:

Они могут учиться вместе, осваивая одни и те же программы общего среднего образования.

Кирилл Казаков:

Вот этой шальной и дикой сегрегации 1990-х не будет?