«А» – гении, «Б» – среднячки. Есть ли в Беларуси деление по классам учеников на основе их способностей?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Когда я учился, у нас была такая практика – я заканчивал школу в 1996 году – нас делили, 10 и 11 классы. «А» – это те, кто хорошо знают материал, что-то наподобие «талантливые и гениальные». «Б» – те, которые середнячки. «В» – остальное отребье, простите, плохо говорю, но такое отношение было в школах.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
На сегодня такого принципа дифференциации учащихся на третьей ступени не существует. Сегодня мы говорим о том, что учащиеся получают возможность и право изучать учебные предметы на повышенном уровне в зависимости от своих запросов, образовательных потребностей, в зависимости от того, куда они будут поступать дальше. Они выбирают предметы, которые им нужны.
Кирилл Казаков:
То есть это профессиональная дифференциация на уровне 10-11 классов?
Валентина Гинчук:
В какой-то мере. Не совсем профессиональная, просто изучение учебных предметов, которые потом нужны для поступления, на повышенном уровне.
Кирилл Казаков:
Инклюзия – это в общем смысле, как я понимаю, потому что есть дети разного развития.
Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Равный доступ к качественному образованию всех обучающихся в соответствии с их психическими, физическими, интеллектуальными возможностями и потребностями. Мы говорим об индивидуальных образовательных потребностях и возможностях. Широкое понимание – инклюзия касается не только работы с детьми с психофизическими особенностями. Это также одаренные, ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию, у которых, может быть, по состоянию здоровья есть ограничения.
Валентина Гинчук:
Они могут учиться вместе, осваивая одни и те же программы общего среднего образования.
Кирилл Казаков:
Вот этой шальной и дикой сегрегации 1990-х не будет?
Наталья Бушная, директор гимназии № 1 Минска:
Этого нет сейчас. Инклюзия и сейчас существует, просто она уже обозначена как норма правовая. И это очень важно.
Алена Сырова, СТВ:
Охотно принимают и родители такую точку зрения? Процесс инклюзии, возможно, вызывает у кого-то какие-то сомнения, кто-то переживает.
Кирилл Казаков:
Толерантность нашего общества не всегда на высоком уровне.
Валентина Гинчук:
Поэтому необходимо формировать так называемую инклюзивную культуру всех участников образовательного процесса. По этому поводу и ведутся научные исследования в Национальном институте образования, и проводятся экспериментальные проекты, реализуются на республиканском уровне, в рамках которых апробируются программы в условиях инклюзивного обучения.
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