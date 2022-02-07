Можно ли теперь работать в Беларуси с образованием в 9 классов?

Новости Беларуси. Главное о нововведениях в белорусском образовании. Что нужно знать школьникам, абитуриентам и тем, кто получает профессиональное образование? В студии общественно-политического ток-шоу «По существу» собрались эксперты всей вертикали процесса. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, пожалуйста, вот прошлый Кодекс был принят в 2011 году. Этот переходил из сессии в сессию. Что было не так? В итоге почему пришли именно к этой версии?

Лилия Кирьяк, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Первое. Родители должны сегодня понимать, что это не кардинально новый документ, который закрепляет какие-то очень серьезные кардинальные реформы. То есть мы, практически опираясь на нашу Конституцию, как сказал глава государства, наш Кодекс об образовании – Конституция нашей сферы. Очень важной сферы в нашей стране. Практически мы на основе уже действующей Конституции, жизнь не стоит на месте. Жизнь диктует. Практика правоприменения действующего Кодекса показала, что его необходимо менять, решая ряд важных задач. Кирилл Казаков:

То же самое – дистанционное образование, которое 10 лет назад казалось бы для нас чем-то необычным. А тут вся эта ковидная история превратила в совершенно обычные вещи. Лилия Кирьяк:

Конечно. Так вот, родители должны понимать, что много изменений в обновленной редакции Кодекса, но мы все-таки сохраняем традиционные подходы, традиционные принципы. Традиционные ценности, я бы так сказала, нашей сферы образования. Алена Сырова, СТВ:

В связи с этим по поводу традиционных каких-то вещей. Наталья Владимировна, в вашей практике часто бывало такое, что молодые люди в возрасте 16 лет, условно 9-классники, хотели уйти из школы и пойти сразу работать, например? С таким сталкивались?

Наталья Бушная, директор гимназии № 1 Минска:

Знаете, мы все-таки живем в XXI веке, и этот наш принцип образования через всю жизнь ведь очень актуален. Поэтому, наверное, неслучайно вводится у нас общее среднее образование. На самом деле, тяга к знаниям, тяга к образованию и желание получить образование – это такая характерная особенность нашего молодого поколения. Кирилл Казаков:

Смотрите, как я объяснял своим коллегам-родителям. Есть африканские, азиатские страны. Там вообще борются за то, чтобы начальное образование хотя бы было. А мы здесь говорим о том, что у нас обязательное среднее. И это все равно становится какой-то причиной для критики и говорится о том, что рынок труда для 16-летних подростков вдруг резко рухнет. Они так резко нужны. Неужели так нужны эти подростки в 16 лет на рынке труда? И учиться им не надо? Наталья Бушная:

По-моему, здесь две очень важные составляющие. Первая составляющая – это то, что это престиж нашей страны. Потому что если мы действительно являемся развитой страной с очень высоким уровнем образования, мы должны им гордиться. И что же, мы остановимся на базовом? Конечно, надо идти дальше. То есть обязательное общее среднее образование. Вторая позиция, насколько я знаю статистику, то у нас совершенно незначительное количество учащихся, детей, жителей, которые не получают на данный момент общее среднее образование. Кирилл Казаков:

Любой процент людей и маргинального образа жизни может быть. Наталья Бушная:

Конечно. И потом, такое стремление вверх, ты знаешь, что ты обязан, это твоя обязанность получить общее среднее образование. Это очевидно, я предполагаю, что это хороший такой мотиватор, чтобы… мотивация достижений.

Лилия Кирьяк:

Родители несколько недопонимают. Они трактуют эту норму как обязательные 11 классов в учреждении общего среднего образования. Кирилл Казаков:

Ушел вроде в ПТУ или колледж, а как же 11 классов? Лилия Кирьяк:

Коллеги подтвердят, что уже модель обязательного общего среднего образования практически реализуется не только через 10-й, 11-й классы учреждений образования, но и профтехобразования, системы среднего специального образования. Вот это тоже должны родители понимать. Вот такой момент очень важен, потому что трактуется, вижу заголовки некоторых статей о том, что обязательные 11 классов. Нет. Сегодня ребята могут иметь широкие возможности. То есть, заканчивая 9 классов гимназии или обычной средней школы, они могут поступить, если у них высокий уровень мотивации, в 10-й класс: или в базовые классы, или в профильные классы. Или же продолжить обучение, в том числе получая общее среднее образование в учреждениях профтехобразования среднего специального образования.