Почему неприятные вопросы вызывают болезненную реакцию и как на них отвечать? Спросили у психолога

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы, как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Давайте свой топ неудобных вопросов. Что вам задают, от чего не знаете, как реагировать на это?

Ольга Булай, певица, солистка Молодежного театра эстрады:

Конечно, касательно мужчин. «Ты встречаешься с ним, вы живете вместе, а как твоя дочь реагирует на него? Они подружились?», «Слушай, что-то ты поправилась, наверное, немножечко». Юлия Самусенко:

Скажите, эти вопросы от каких-то близких людей или друзей, может быть, просто какого-то окружения, знакомых? Ольга Булай:

От окружения, знакомых. От друзей – я уже говорила им о том, что мне неловко слышать это, неприятно, когда ты задаешь этот вопрос. Людям, которых ты встречаешь не так часто, среди коллег – конечно, им такое не скажешь. Поэтому среди них, конечно, чаще. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

То есть вы испытываете неловкость? Так как я блогер, у меня ежедневно поступают какие-то вопросы. Мне очень много пишет хейтеров. У меня выработался иммунитет, я просто на это уже не реагирую. У вас все-таки присутствует некая неловкость? Ольга Булай:

Да.