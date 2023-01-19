Почему неприятные вопросы вызывают болезненную реакцию и как на них отвечать? Спросили у психолога
Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы, как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Давайте свой топ неудобных вопросов. Что вам задают, от чего не знаете, как реагировать на это?
Ольга Булай, певица, солистка Молодежного театра эстрады:
Конечно, касательно мужчин. «Ты встречаешься с ним, вы живете вместе, а как твоя дочь реагирует на него? Они подружились?», «Слушай, что-то ты поправилась, наверное, немножечко».
Юлия Самусенко:
Скажите, эти вопросы от каких-то близких людей или друзей, может быть, просто какого-то окружения, знакомых?
Ольга Булай:
От окружения, знакомых. От друзей – я уже говорила им о том, что мне неловко слышать это, неприятно, когда ты задаешь этот вопрос. Людям, которых ты встречаешь не так часто, среди коллег – конечно, им такое не скажешь. Поэтому среди них, конечно, чаще.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть вы испытываете неловкость? Так как я блогер, у меня ежедневно поступают какие-то вопросы. Мне очень много пишет хейтеров. У меня выработался иммунитет, я просто на это уже не реагирую. У вас все-таки присутствует некая неловкость?
Ольга Булай:
Да.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, для здорового человека это, в принципе, нормально. Ты как-то смущаешься, тебе некомфортно в этот момент. Поэтому, мне кажется, это вполне нормально.
Алеся Лакина:
Ты хочешь сказать, что я нездорова?
Юлия Самусенко:
Нет, ты здорова. Но просто у тебя уже привычка выработалась, а для простых людей, не блогеров – это немножечко сложнее.
Алеся Лакина:
Ольга – медийный человек.
Ольга Булай:
Есть просто разные роды вопроса. Есть вопрос про молодого человека – мне неловко. Я не хочу на этот вопрос отвечать, например, конкретно человеку, который мне его задает. Как ему искренне и честно сказать о том, что мне неприятно, не хочу отвечать? Все равно отвечаешь.
Надежда Цыркун, психолог:
Вообще, нет неудобных вопросов, есть неудобные ответы. Неудобные вопросы переживаются многими остро, потому человек попадает в некую болевую точку. Если мы живем так, что нет болевой точки – задавай, я знаю, что ответить. Любознательность – природный рефлекс. Что такое нас побуждает? Потому что нам надо сориентироваться с деньгами и личной жизнью, перенять опыт других людей – как вы достигли. Этим тоже можно пользоваться. Например, вас спрашивают: «Дочка вышла, не вышла [замуж – прим. ред.]?». «Как удачно, что мы встретились. Именно с тобой я хотела об этом посоветоваться, потому что ты производишь на меня такое впечатление во всем счастливого и удачного человека. Я тебя слушаю внимательно».
Юлия Самусенко:
Надежда, вы правда считаете, что неудобных вопросов нет?
Надежда Цыркун:
Конечно, нет. Надо всегда быть открытым миру, потому что любой вопрос раскрывает не того, к кому обращен, а того, кто задает. Это так интересно. Спроси меня что-нибудь еще, так я все про тебя знаю.
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