«Когда вы родите детей?» Вот как можно реагировать на подобный вопрос

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Одно дело, когда, допустим, спрашивают: «Когда вы родите детей?» – а люди просто не хотят детей, не планируют пока.
Надежда Цыркун, психолог:
Так они не обязаны.
Алеся Лакина:
Есть вопрос такой же самый, но когда женщина или мужчина не могут иметь детей – это совершенно другой вопрос.
Надежда Цыркун:
Подождите, это все – один и тот же вопрос: когда вы родите ребенка? Я предлагаю на него ответить мозговым штурмом. Прямо каждый что-нибудь скажет – это будет так весело. Когда вы хотите родить ребенка?
Денис Северов, магистр психологии:
Простите, но если мне такой вопрос зададут, я даже не знаю, поможет ли нам здесь мозговой штурм.
«У тебя трое детей». Какие бестактные вопросы посыпались на белоруску, которая занялась моделингом – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!