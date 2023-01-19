«Когда вы родите детей?» Вот как можно реагировать на подобный вопрос

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Одно дело, когда, допустим, спрашивают: «Когда вы родите детей?» – а люди просто не хотят детей, не планируют пока.