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«Когда вы родите детей?» Вот как можно реагировать на подобный вопрос

19 января 2023 16:05
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Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными вопросами в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги – плодородная почва для некорректных вопросов. Чужое любопытство ставит в тупик, раздражает или просто заставляет задуматься о своей самооценке. О том, что делать, если собеседник нагло лезет в вашу личную жизнь, нужно ли отвечать на некорректные вопросы и как поставить человека на место и при этом не испортить с ним отношения окончательно, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Одно дело, когда, допустим, спрашивают: «Когда вы родите детей?» – а люди просто не хотят детей, не планируют пока.

«Когда вы родите детей?» Вот как можно реагировать на подобный вопрос-1

Надежда Цыркун, психолог:
Так они не обязаны.

Алеся Лакина:
Есть вопрос такой же самый, но когда женщина или мужчина не могут иметь детей – это совершенно другой вопрос.

Надежда Цыркун:
Подождите, это все – один и тот же вопрос: когда вы родите ребенка? Я предлагаю на него ответить мозговым штурмом. Прямо каждый что-нибудь скажет – это будет так весело. Когда вы хотите родить ребенка?

«Когда вы родите детей?» Вот как можно реагировать на подобный вопрос-4

Денис Северов, магистр психологии:
Простите, но если мне такой вопрос зададут, я даже не знаю, поможет ли нам здесь мозговой штурм.

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# Психология # Алеся Лакина # Надежда Цыркун # Денис Северов # Фотофакт

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